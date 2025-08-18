Simón Levy con ficha roja internacional de extradición

Simón Levy señalado por daño doloso a la propiedad. Interpol activa búsqueda, incluyendo el área de Washington D.C por orden de un juez

Regeneración, 18 de agosto de 2025. En redes destacan la ficha roja de Interpol para la detención de Simón Levy por mandato judicial de un juez de control mexicano.

Y es que la confirmación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal y su Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol.

Misma que señala se giró una notificación roja para la localización y detención de Simón Levy Dabbah.

Levy

Por otra parte, como e indica el documento oficial, dirigido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, precisa que la orden deriva de un mandamiento judicial.

Mismo emitido por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México, bajo la causa penal 02565/2020, por el delito de probable responsabilidad en daño a la propiedad doloso.

Asimismo la Fiscalía notificó que la Secretaría General de Interpol ya activó la búsqueda del empresario a nivel internacional, incluyendo el área de Washington D.C.

Esto, con el objetivo de proceder a su detención y posterior extradición.

El oficio también señala que se requiere la certificación del mandamiento judicial a nombre del imputado.

Así como información complementaria (fotografía, huellas dactilares, y demás datos de identidad) para reforzar la alerta internacional.

Cabe recordar que Simón Levy, quien se desempeñó como subsecretario de Turismo durante el gobierno de AMLO.

Mismo que hoy enfrenta desde 2020 un proceso penal por el presunto daño a la propiedad en agravio de un particular.

Y es que en redes se indica que el caso derivó en una orden de aprehensión que hoy, tras varios años, se busca ejecutar mediante los mecanismos de cooperación internacional.

Al tiempo que la notificación advierte que las autoridades mexicanas deberán enviar a la Interpol la documentación completa para proceder a la captura.

Esto, en cumplimiento con el Código Nacional de Procedimientos Penales y los convenios internacionales de cooperación.

Calvario

¿Quien es Simón Levy?



-Golpea y amenaza a mujeres de la tercera edad.

-Mitómano.

-No atiende su problema clínico-mental.

-Estafador de casas hechas en China.

-Personaje de la derecha (PRIAN).

-Tiene muy mala fama.

-Aspirante a agente de la DEA.



Aquí golpeando puertas.

RT👇 pic.twitter.com/0NDn3Opzyt — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) August 11, 2025

Cabe destacar que La Jornada publicó una nota sobre la parte agarviada, de 70 años y enferma tras diversos agravios por parte de Simón Levy.

“Quisiera saber cuándo terminará este calvario”, escribe con letra temblorosa Emma Yolanda Santos González, de 70 años.

Esto, desde su cama donde yace postrada por múltiples enfermedades agravadas por el estrés constante.

Y es que se narra que su pesadilla comenzó en 2019 cuando denunció a Simón Levy Dabbah, exsubsecretario de Turismo, por incumplir un convenio de construcción en Polanco.

Al tiempo que se destaca que hace meses se viralizó un video donde Levy la amenaza de muerte (“¡Te voy a matar, p****e vieja!”)

Todo comenzó cuando Levy, entonces arrendatario de un inmueble propiedad de Emma en Campos Elíseos 113, propuso construir un edificio de cuatro departamentos iguales.

Sin embargo, el exfuncionario se apropió de mayor superficie, incumplió pagos y nunca entregó los permisos, dejando la obra clausurada.

“Es un estafador de siete suelas”, acusa Eduardo Fuentes Celestrín, abogado y cuñado de Emma, quien documentó cómo Levy usaba supuestos vínculos con el expresidente AMLO para intimidar».

«“Decía que si se metían con él, se metían con el Presidente”», se indica.

Simón Levy se siente el personaje que “tumbará” a la 4T, pero en realidad lo único que provoca es risa. Hasta carcajadas.



Además, como bien lo afirmó la presidenta, desde hace mucho tiempo @SimonLevyMx tiene “muy mala fama, muy mala fama…” pic.twitter.com/FzpPee1yCI — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) August 11, 2025

El punto de inflexión ocurrió en noviembre de 2021, cuando Levy irrumpió en el edificio para amenazar a Emma

“Abre la puerta, te voy a matar… Vives sola como perra”, se escucha en el video que muestra al exfuncionario pateando la puerta de la anciana.

Aunque después Levy publicó una disculpa en redes (“Nada es más importante que la reconciliación”), días después presentó una denuncia falsa acusando a Emma de atacar a su hijo con un cuchillo.

Cabe destacar que la mujer, se encontraba en ese momento recién operada de una rodilla.

Evasor

Sin embargo, pese a dos órdenes de aprehensión (una por el ataque a Emma y otra por fraude en la construcción), Levy ha evadido la cárcel.

“Hay filtraciones en la Fiscalía”, denuncia Fuentes, quien ahora busca que se reclasifiquen las agresiones como tentativa de feminicidio:

“¿Qué hubiera hecho si tumbaba esa puerta?”. Mientras, la salud de Emma se deteriora: “Es propensa a un infarto por el terror constante”, advierte su abogado.

Al tiempo que se destaca que el caso se ha extendido a San Diego (California), donde Levy reside, y la nueva orden de aprehensión girada el viernes pasado.

Así, se espera que la ficha roja de Interpol impida que el acusado viaje libremente.

⚠️La mayoría sabemos que @SimonLevyMx padece de "Psicopatia", (confesa).



Se la ha pasado tuiteando desde hace tres días, opiniones muy fuera de la realidad.



-Acusando a AMLO de ser parte del CO

-A Andrés M López B de ser parte del "huachicol fiscal"🤯



Supongo es para… pic.twitter.com/JoIb4d2GVj — 𝐒𝐎𝐧ᶰყ  (@PttitXw) May 15, 2025

Mientras tanto, ha publicado todo el expediente en www.lasmentirasdesimonlevy.com, incluyendo audios donde Levy presume protección política.

Tras perder los departamentos en un juicio (debe pagar 1.5 mdd a Emma), Levy convocó una marcha en su apoyo.

“Que se cuide la gente de este sicópata”, advierte Fuentes. Para Emma, la pregunta sigue en el aire: ¿Cuándo terminará su calvario?.

Lo anterior, conforme publicó el portal.