Lluvias intensas en Chiapas y más de 45º en Baja California

Fuertes lluvias en Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Muy caluroso al norte, Pacífico, golfo de México y península de Yucatán

Regeneración, 18 de agosto de 2025. Este día, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos en Baja California Sur y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte, el occidente de México y la Mesa Central.

Lluvias

Además, se prevé el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, y al desplazamiento de la onda tropical núm. 23, al sur de las costas de Michoacán y Colima.

Lo que originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco.

Asimismo, otro canal de baja presión y la aproximación de una nueva onda tropical (núm. 24), generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste mexicano, así como en la península de Yucatán.

E incluso, con lluvias puntuales intensas en Chiapas (sur).

Por otra parte, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Lluvias

Cabe destacar que se indican lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas (sur) y

fuertes a puntuales muy fuertes Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Edomex, CDMX, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos para Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Así como lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí.

Al tiempo que se indica que las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Regiones

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región; frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Baja California

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con chubascos en Baja California Sur y cielo parcialmente nublado sin lluvia en Baja California.

Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de la península, ambiente templado a cálido y frío con temperaturas menores a 5 °C en zonas serranas del norte de Baja California.

Durante la tarde, ambiente caluroso en la región y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California.

Además viento del noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en la península.

Pacífico

En la zona de Pacífico Norte en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente cálido; templado en sierras de la región.

Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en Sonora y norte de Sinaloa, lluvias puntuales fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y Sinaloa.

E incluso viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado.

Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas de Michoacán.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y lluvias fuertes en Nayarit, Michoacán y Colima.

Asimismo, viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en la región.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado.

Por la mañana, ambiente fresco a templado; frío en zonas serranas de Oaxaca.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, lluvias puntuales intensas en el sur de Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Al tiempo que se indica viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo de Tehuantepec.

Así como viento de componente oeste de 10 a 20 con rachas de 30 a 40 km/h en Guerrero y Chiapas.

Golfo

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana ambiente cálido en la región y fresco en sierras de Veracruz y Tamaulipas.

Durante la tarde, ambiente caluroso y muy caluroso en el oeste de Tamaulipas; lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Así como chubascos con posibles descargas eléctricas en zonas de Tamaulipas. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

E incluso viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Veracruz y Tabasco.

Yucatán

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente cálido.

Durante la tarde, ambiente caluroso con lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lo anterior con viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en la península.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado.

Por la mañana, ambiente templado a cálido, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde ambiente caluroso en la región y muy caluroso en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte) y Nuevo León (norte y este).

Lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Así como chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en San Luis Potosí.

Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Sin lluvia en Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región.

Centro

Mesa Central: Por la mañana cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y frío en sierras de la región.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Morelos y Puebla.

Además de lluvias con intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Todas las lluvias con descargas eléctricas y con posible caída de granizo. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Guanajuato.

Así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en el resto de la región.