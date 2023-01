Sinaloa sin bloqueos, seguridad reforzada y uso de la inteligencia: AMLO

AMLO lamentó la muerte de 7 militares durante la detención en flagrancia de Ovidio Guzmán. Mil elementos más a Sinaloa como estrategia preventiva

Regeneración, 6 de enero de 2023. Durante la conferencia de prensa Mañanera, el presidente AMLO subrayó que la indicación es que se use más la inteligencia y menos la fuerza.

Además, incluye que se evite la pérdida de vidas humanas y que se respeten los derechos humanos.

Esto al recordar la detención de Ovidio Guzmán en 2019 y su recaptura ayer.

AMLO

Cabe destacar que el presidente subrayó que sí hay cooperación con Estados Unidos, pero que no hubo intervención de sus agencias.

Abundó que no se permite la impunidad, no hay asociación entre autoridad y delincuencia; está bien pintada la raya, no es como antes.

Por otra parte AMLO señaló disentir con la versión de que detención de Ovidio Guzmán es un regalo a Joe Biden.

Al respecto dijo que México actúa con autonomía e incluso recordó que en 2019 decidió dejar en libertad al hijo de “El Chapo” para proteger a los civiles.

Sinaloa

Asimismo, el presidente AMLO informó que no existen bloqueos en Sinaloa, dice López Obrador, esto según lo que informó el gobernador Rubén Rocha.

Y es que el presidente subrayó durante su conferencia de prensa Mañanera que se va a mantener la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Policía estatal en Sinaloa.

– “…, para que no haya daños a la población civil”, subrayó AMLO.

Y, dijo que: «Afortunadamente hay calma en Sinaloa en las últimas horas».

Ejército

Por otra parte el general Luis Cresencio Sandoval señaló un reforzamiento de la seguridad en Sinaloa con mil elementos más de la Fuerza Aérea, Sedena y Guardia Nacional.

-“…, para garantizar que la ciudadanía no sea dañada”, dijo el titular de Sedena.

Además, precisó que hubo 18 muertos por parte de “los transgresores de la ley”, 21 personas detenidas y ningún civil fallecido en el operativo para detener a Ovidio Guzmán.

Incluso, el general Sandoval informa que tras el traslado de Ovido Guzmán a la Fiscalía en delincuencia organizada a Sinaloa fueron trasladados 3 mil 586 del Ejército y la Guardia Nacional.

Y, confirmó la muerte de un coronel, militares heridos y bloqueos tras la recaptura.

Agresión

Seguidamente, el secretario de Defensa señaló que se repelió el ataque de quienes intentaban proteger a Ovidio Guzmán.

Así, en el operativo para recapturar a Ovidio Guzmán en Jesús María, murieron 7 militares y 9 resultaron heridos.

Adicionalmente, ante el presidente AMLO se informó que desde hace seis meses se detectaron las áreas de influencia de Ovidio Guzmán.

Paz

– “No venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz”, reiteró Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, tras la recaptura de Ovidio Guzmán.

Al tiempo que señaló que la recaptura de Ovidio Guzmán fue una acción coordinada para retirar de las calles a generadores de violencia que impiden el desarrollo social.

Cabe destacar que AMLO lamentó la muerte de elementos de seguridad que participaron en el operativo para recapturar a Ovidio Guzmán.

-“…, también lamentamos todas las pérdidas de vidas de los seres humanos”.

Asimismo el presidente se comprometió a informar constantemente, sobre todo para tranquilidad de la población, en especial de Sinaloa.

Además, envió solidaridad y apoyo a los sinaloenses “para que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad”.

Cargos

Finalmente, entre otros temas relacionados a la captura del hijo del Chapo, se clarificó los cargos por el cual lo detuvieron.

Así, se aclaró que se le detiene en flagrancia, portando armas de uso exclusivo del ejército y por intento de asesinato.

Además, están un conjunto de averiguaciones previas. En el caso de Estados Unidos, pide su extradición por conspiración para la introducción de drogas.

Aquí, está acusado de delitos contra la salud y armas de fuego. Y por otra parte, delincuencia organizada, más lo que resulte de las investigaciones.

Así, durante la Mañanera, entre AMLO y otros funcionarios explicaron que la extradición es un proceso legal ante un juez quien dicta la sentencia correspondiente.