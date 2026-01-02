Sismo de 6.5 en Guerrero remece Ciudad de México

Suena alarma sísmica en Edomex, Morelos, CDMX. Sin daños o pérdidas hasta el momento. Surgen memes del susto

Regeneración, 2 de enero de 2025. Se activaron los protocolos de evacuación tras la alerta sísmica por evento telúrico de importancia en Guerrero.

Al estar en conferencia Mañanera del Pueblo, la presienta Sheinbaum se percató del temblor y encabezó el operativo de protección civil correspondiente.

Impresionante lo útil que es la alerta sísmica en los celulares. Te despierta, te alerta y te da tiempo de reaccionar antes de que se sienta fuerte. Esos segundos pueden salvar vidas. 🚨 📱 #Sismo #Temblor #CDMX pic.twitter.com/vcQq5MuCnk — Alberto Vanegas (@Alberto_Vanegas) January 2, 2026

Posteriormente informó que no se reportaban daños y la activación de protocolos en las entidades.

Así fue como nuestra PresidentA @Claudiashein percibió el #Temblor en la #MañaneraDelPueblo en la CDMX y pidió a los reporteros desalojar con tranquilidad… pic.twitter.com/OCcUlLizz6 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) January 2, 2026

Cabe destacar que el evento que activó la alerta sísmica ocurrió por sismo de 6.5 grados a las 7:58:15 a 4 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, ubicado en 16.77°, -99.413° con una profundidad de 5 km.

Posteriormente a hubo otro evento de 4.2 a las 08:17:32 solo que a unos 14 km al suroeste de San Marcos, con ubicación 16.747°, -99.516° a 9 km profundidad.

Y es que en la misma zona de San Marcos, se ubicó un evento anterior de 2.4 grados, el 1 de enero de 2025 a las 6:34:02 solo que a 31 km de profundidad.

Extraordinaria herramienta la alerta sísmica que suena en los celulares 🚨📱definitivamente te despierta y te activa con tiempo para tratar de salir de casas y edificios #sismo #temblor #cdmx pic.twitter.com/z2adnp9jM5 — Diego Beltrán (@diego_beltranr) January 2, 2026

Cabe destacar que tras la activación de la alerta sísmica, Sheinbaum se aplicó el protocolo de evacuación en Palacio Nacional.

Esto, ya que se encontraba en la conferencia las Mañaneras del Pueblo. Posteriormente, en redes sociales informó de la magnitud del evento así como la coordinación institucional.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue informada que hasta ahora no hay daños en Guerrero y CDMX por el reciente sismo de 6.5 pic.twitter.com/mKmXaoWO0T — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 2, 2026

“El Sismológico Nacional da de manera preliminar un sismo de 6.5 grados, el epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero…

«…, esa es la información que se tiene, hablé con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ellos están citando al Consejo de Protección Civil…

«… y hasta ahora parece que no hay daños graves pero vamos a esperar el reporte de Guerrero.

«En el caso de la Ciudad de México en el primer sobrevuelo que hicieron los helicópteros como protocolo se informa que tampoco hay daños”.

Por otra parte, a gobernadora Evelyn Salgado informó se activaron de inmediato los protocolos correspondientes a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero.

Imagínense a las víctimas del terremoto de México en 1985 viendo como a la gente no le gusta el sonido de la alerta sísmica y se quejan porque los despertó #Temblor #sismo pic.twitter.com/0N7dgySC0N — KikeDrums🇮🇹🔴⚫ (@KikeDrumOficial) January 2, 2026

Además, pidió a la población comunicarse al 911 ante cualquier emergencia y señaló que la información se mantendrá actualizada en cuentas oficiales.

El movimiento del Ángel de la Independencia en la CDMX#Temblor pic.twitter.com/yzvP2YhEZb — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸 (@Hans2412) January 2, 2026

Por otra parte, en la Ciudad de México, se reportó la caída de un árbol en la calle Monrovia, entre Emiliano Zapata y Emperadores, sin reporte de personas lesionadas hasta el momento.

Pues sí hay daños después del sismo… como el hotel Holiday Inn Express que está al lado de Reforma 222. 😰 #Sismo pic.twitter.com/PZFgC47teZ — Carlos Cordero  (@_CarlosCordero_) January 2, 2026

Autoridades federales, estatales y municipales continúan en monitoreo y revisión ante posibles afectaciones, en espera de reportes oficiales.

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió información actualizada sobre el sismo de magnitud 6.5 registrado este viernes 2 de enero en San Marcos, Guerrero, a las 07:58 horas:

Al detectarse el movimiento telúrico se activó la Alerta Sísmica y el alertamiento por telefonía celular

De manera inmediata se pusieron en marcha los protocolos de respuesta y evaluación por parte de unidades estatales

En Guerrero el sismo fue percibido con intensidad por la población; además:

Se reporta la caída de una barda y derrumbes menores en la carretera Tixtla-Chilpancingo. Tres unidades médicas del IMSS Bienestar en San Marcos, Chilpancingo y Acapulco presentan daños menores en su infraestructura.

No se registran personas lesionadas.

En la CDMX el sismo fue sentido de manera considerable; se realiza monitoreo permanente y hasta el momento no se reportan daños mayores.

Ahora sí se sintió muy fuerte el #sismo en mi edificio



Dash se puso muy nervioso, pero recordó su entrenamiento y se metió rápido a su mochila. Sigue inquieto y no quiere salir todavía



Espero q todos estén bien. Y por favor, no olviden a sus #mascotas!#Temblor #CDMX #Edomex pic.twitter.com/bWwFI2kXZa — Evie (@evie_glem) January 2, 2026

Por otra parte, en Veracruz el fenómeno fue percibido con fuerza, por lo que se llevan a cabo inspecciones y evaluaciones preventivas.

En Puebla se desarrollan recorridos de supervisión; sin afectaciones al momento. Morelos el movimiento se percibió moderadamente; no hay reporte de incidentes al momento.

En Jalisco se reportó una percepción ligera en municipios sureños y Oaxaca reportó levemente perceptible en algunas regiones; no hay reporte de incidentes

Finalmente, Colima donde no se registró percepción del fenómeno ni afectaciones