Condolencias de México a Suiza por incendio en centro de esquí

Relaciones exteriores lamentó la tragedia y descartó nacionales involucrados. Suiza continúa investigaciones. 40 fallecidos y decenas heridos

Regeneración, 2 de enero de 2025. Condolencias externo Relaciones Exteriores de México ante el trágico incendio de año nuevo en un centro de esquiadores de Suiza.

Y es que aproximadamente 40 personas murieron y unas 115 más resultaron heridas, de las cuales entre 80 y 100 se encuentran en estado crítico.

El incendio durante una fiesta de Año Nuevo en un bar de Crans-Montana, Suiza, un centro turístico de esquí.

La @SRE_mx extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas.



Nuestra Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el…

Condolencias

«Nuestra Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento».

Al tiempo que recordó el teléfono de asistencia consular de nuestra embajada en Suiza. @EmbaMexSui

☎️ +41 (0) 79 907 68 37

Causas

Cabe destacar que se analiza si hubo una combustión súbita generalizada. Fotos y testigos señalan que los empleados llevaban bengalas en botellas de champán.

Al tiempo que el jefe del departamento de seguridad del cantón de Valais, en forma extraoficial, dice que hubo 47 fallecidos y que la cifra puede aumentar.

Futbolista en Suiza

Por otra parte, se relatan casos como el de Tahirys Dos Santos, un joven futbolista de 19 años del FC Metz, sufrió quemaduras en el 30 % de su cuerpo en el incendio en Crans-Montana.

Al joven jugador lo trasladaron el jueves por la noche a un centro hospitalario especializado en Stuttgart, Alemania.

Su agente señaló que su capacidad respiratoria había “mejorado significativamente desde la mañana del jueves”.

El jueves, el FC Metz comunicó que sus jugadores, personal y cuerpo técnico estaban consternados por la noticia y que le enviaban todo su apoyo al jugador.

TRAGEDIA EN CRANS-MONTANA — Un incendio devastador en el bar Le Constellation durante las celebraciones de Año Nuevo dejó al menos 40 muertos y cerca de 100 heridos, muchos graves, en la exclusiva estación de esquí suiza.

Datos

Asimismo, versiones señalan que los paneles acústicos se incendiaron debido a los fuegos artificiales utilizados en el escenario.

E incluso se describe que el material que se incendió es casi como gasolina plástica por eso muchos jóvenes con quemaduras de primer, segundo, tercer y cuarto grado.

Y es que se señalan posibles efectos de la combinación de un incendio súbito y una explosión por deflagración causaría.

Así, con la investigación en curso las primeras declaraciones de Béatrice Pilloud, la fiscal general del cantón de Valais, dijo que se cree que un flashover influyó en el incendio.

Pilloud, citada por CNN, dice que las circunstancias exactas no están claras, y que un flashover, es cuando una habitación se enciende casi simultáneamente, provocó una explosión.

“Hay muchas circunstancias por aclarar, se plantearon varias hipótesis.

«La principal teoría que estamos priorizando es un flashover que provocó una explosión rápida. Se ha escuchado a varios testigos y hay teléfonos que fueron recuperados para ser analizados”, dijo Pilloud.

Un flashover ocurre cuando los gases calientes suben al techo y se esparcen por las paredes, según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA).