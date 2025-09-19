Son ya 25 personas fallecidas por explosión en Iztapalapa

A 9 días de la explosión de una pipa, 21 personas continúan hospitalizadas. Mientras, 38 ya fueron dadas de alta

Regeneración, 19 de septiembre 2025– La cifra de personas fallecidas por la explosión en el Puente de la Concordia aumentó a 25, según informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México. En tanto, 21 continúan hospitalizados y 38 ya fueron dadas de alta.

Entre la noche del jueves y la actualización de las 10:00 de este viernes 19 de septiembre, la dependencia registró 3 fallecimientos, por lo que la cifra pasó de 22 a 25 víctimas mortales.

Estudiante del IPN fallece

Entre los fallecidos se encuentra Giovani Martínez, un estudiante de 17 años del CECyT 7, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El joven murió en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” a 9 días de la explosión ocurrida en la alcaldía Iztapalapa.

De esta manera, suman cuatro integrantes del IPN fallecidos por la explosión de pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Politécnico Nacional

Jorge Islas Flores, un trabajador adscrito como personal de apoyo y asistencia a la educación del Cecyt 7 del Politécnico…

…Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años, Giovani Martínez Llanos y José Gabriel Hernández Méndez, ambos de 17 años…

…estudiantes de la misma institución, murieron en el accidente que ocurrió el miércoles 10 de septiembre.

El Politécnico lamentó el fallecimiento de Giovani. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos”, dijo en una publicación.

Comité para víctimas por explosión

El Gobierno de la CDMX anunció la conformación de un Comité de Solidaridad que canalizará las donaciones destinadas a las víctimas y a sus familias.

De acuerdo con Clara Brugada, la conformación de este comité será diversa e incluyente.

Buscará la participación de un representante de la ONU, de la UNAM, de la Cruz Roja, así como de la sociedad civil.

Lo único que se quiere es “encauzar las miles de voluntades que hay de solidaridad de miles de mexicanos que han dicho ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo apoyamos a las víctimas?”.