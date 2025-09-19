Arabia Saudí firma pacto de defensa con Pakistán

Se firma en Riad acuerdo con Pakistán en terreno de defensa, a raíz de ataque israelí a Qatar. India reacciona al enlace islámico

Regeneración,19 de septiembre 2025– Arabia Saudí y Pakistán, que posee armas nucleares, han firmado un pacto de defensa mutua que considera cualquier ataque a cualquiera de las naciones como un ataque a ambas, tras el ataque de Israel a Qatar la semana pasada.

Arabia Saudí ha mantenido durante mucho tiempo estrechos lazos económicos, religiosos y de seguridad con Pakistán.

Estos incluyen el financiamiento del programa de armas nucleares de Islamabad durante su desarrollo.

Analistas han sugerido a lo largo de los años que el reino podría estar incluido bajo el paraguas nuclear de Islamabad.

Especialmente a medida que han aumentado las tensiones por el programa atómico de Irán.

Momento

Sin embargo, el momento parecía ser señal para Israel, que se sospecha que es el único estado con armas nucleares en Oriente Medio.

BREAKING: Pakistan and Kingdom of Saudi Arabia signed historic Strategic Mutual Defence Agreement SMDA where it’s said that attack on one country will be considered attack on both countries and two countries will jointly defend each other. #Pakistan #SaudiArabia pic.twitter.com/NGYoWDH5en — Asma Shirazi (@asmashirazi) September 17, 2025

Emprendió una amplia ofensiva militar desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Esta se ha extendido a Irán, Líbano, los territorios palestinos, Qatar, Siria y Yemen.

El pacto es la primera decisión firme de defensa tomada por un país árabe del Golfo desde el ataque a Qatar.

Acuerdo firmado en Riad

El príncipe de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, firmó el pacto con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

🇵🇰🇸🇦 BREAKING:



Pakistan and Saudi Arabia sign a joint strategic defense agreement. Any attack on either country will be considered an attack on both. pic.twitter.com/R9QHX08LVg — Defence Index (@Defence_Index) September 17, 2025

Aunque no menciona específicamente la bomba, el acuerdo establece que “cualquier agresión contra cualquiera de los países será considerada una agresión contra ambos”.

Según declaraciones emitidas por el Ministerio paquistaní de Exteriores y la Agencia de Prensa Saudí, controlada por el estado.

“Tiene como objetivo cooperación en defensa entre los dos países y fortalecer la disuasión contra cualquier agresión”, decía el comunicado.

Larga relación de defensa

Pakistán y Arabia Saudí tienen una relación de defensa que se remonta a décadas.

Esto es en parte debido a la disposición de Islamabad para defender los sitios sagrados islámicos de La Meca y Medina en el reino.

Las tropas paquistaníes viajaron a Arabia Saudí a finales de la década de 1960 por preocupaciones sobre la guerra de Egipto en Yemen.

Esos lazos aumentaron después de la Revolución Islámica de Irán en 1979 y los temores del reino a un enfrentamiento con Teherán.

Programa de Pakistán

Pakistán desarrolló su programa de armas nucleares para contrarrestar las bombas atómicas de India.

Los dos países han librado múltiples guerras entre sí y volvieron a estar cerca por un ataque a turistas en la Cachemira controlada por India.

Se estima que India tiene unas 172 ojivas nucleares, mientras que Pakistán tiene 170, según el Boletín de Científicos Atómicos.

El Ministerio indio de Exteriores se refirió al pacto entre Arabia Saudí y Pakistán y dijo que “estudiará las implicaciones de este evento para nuestra seguridad nacional…

…así como para la estabilidad regional y global”. Arabia Saudí también mantiene estrechos lazos con India.

Sanciones

Pakistán enfrentó sanciones de Estados Unidos durante años por su investigación de la bomba.

Vio además nuevas sanciones impuestas por su trabajo con misiles balísticos al final del mandato de Joe Biden.

“Pakistán está más que seguro de que su capacidad convencional es adecuada”, dijo Syed Muhammad Ali.

“El ejército de Pakistán… es lo suficientemente adecuado para mejorar la seguridad de Arabia Saudí sin tener que recurrir a la opción nuclear”.

La región

Ese acuerdo —y un reconocimiento saudí de Israel— parecen más lejanos que nunca.

Esto es porque el reino ha condenado las acciones en Gaza y el príncipe ha declarado que Israel está cometiendo un “genocidio” en la Franja.

Sin embargo, el príncipe Mohammed también ha dicho que el reino desarrollaría un arma nuclear si Irán tuviera una.

Ya se cree que tiene un programa nacional de misiles balísticos, que puede ser un sistema para arrojar un arma nuclear.

Sin embargo, Arabia Saudí es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y no se sabe que haya avanzado hacia la adquisición de la bomba.

Reacción de la India

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, durante la rueda de prensa semanal, afirmó:

«India y Arabia Saudita mantienen una amplia alianza estratégica que se ha profundizado considerablemente en los últimos años.

Esperamos que esta alianza estratégica tenga en cuenta los intereses y las sensibilidades mutuas».

Un día antes, Jaiswal declaró: «Hemos visto informes sobre la firma de un pacto estratégico de defensa mutua entre Arabia Saudita y Pakistán.

El gobierno estaba al tanto de que este acuerdo, que formaliza un acuerdo de larga data entre ambos países, se estaba considerando».

Implicaciones

Dijo además que la India «estudiará las implicaciones de este desarrollo para nuestra seguridad nacional así como para la estabilidad regional y global».

El acuerdo de defensa entre Pakistán y Arabia Saudita estipulaba que cualquier ataque contra cualquiera de los dos países se consideraría una agresión contra ambos.

El pacto se firmó pocos días después de que Israel atacara a los líderes de Hamás en Qatar.

Según la declaración conjunta, el acuerdo se basa en la asociación histórica que se extiende durante casi ocho décadas entre Arabia Saudita y Pakistán.

Esta relación está basada en los lazos de hermandad y solidaridad islámica.