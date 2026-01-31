Sudáfrica expulsa al vice embajador de Israel Ariel Seidman

Seidman hizo publicaciones en redes sociales que insultaron al presidente Ramophosa, y violó los protocolos diplomáticos

Regeneración. 30 de enero 2026– Sudáfrica pidió el viernes al vice embajador de Israel que se fuera del país en 72 horas, acusándolo de dañar las relaciones bilaterales con publicaciones en redes sociales que ofendieron al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y de quebrantar los protocolos diplomáticos.

Expulsión

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica anunció la expulsión de Ariel Seidman, el encargado de asuntos de la embajada israelí.

Lo catalogó como persona no grata, un término que en diplomacia significa que la persona ya no es bienvenida en un país.

Seidman ocupa el cargo diplomático israelí más alto en Sudáfrica desde que Israel retiró a su embajador en 2023.

Pocas horas después, la cancillería israelí comunicó en X que estaba expulsando a un funcionario sudafricano de alto rango, Shaun Edward Byneveldt.

Esto fue en respuesta a la acción de Sudáfrica, y también le ordenó salir de Israel en 72 horas.

Tensión

Las relaciones diplomáticas entre Sudáfrica e Israel ya estaban muy tensas.

Sudáfrica, un antiguo defensor de los derechos del pueblo palestino, acusó a Israel de genocidio contra los palestinos en Gaza en un caso ante el tribunal superior de Naciones Unidas.

Israel rechazó estas acusaciones y acusó a Sudáfrica de ser el brazo legal de Hamás al llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia.

La salida de Seidman puede desencadenar una reacción de Estados Unidos, que ya había sido muy crítico con Sudáfrica bajo el mandato de Trump.

Trump

El presidente Trump caracterizó a Sudáfrica como un aliado de Irán y Hamás y afirmaba que mantenía una política exterior en contra de Estados Unidos, algo que Sudáfrica rechaza.

El año pasado, Washington también expulsó al embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, por comentarios que hizo sobre el movimiento Make America Great Again.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica expresó que la expulsión de Seidman “sigue a una serie de violaciones inaceptables de las normas…

…y prácticas diplomáticas que representan un desafío directo a la soberanía de Sudáfrica”.

Ataques e incumplimientos

Añadió que las cuentas oficiales de redes sociales israelíes se habían utilizado para lanzar «ataques insultantes» contra Ramaphosa.

La cancillería mencionó además que hubo un incumplimiento intencional de notificar a Sudáfrica sobre las visitas de funcionarios israelíes.

Sudáfrica indicó que había comunicado al gobierno israelí la decisión de expulsar a Seidman y lo instó «a garantizar que su futura conducta diplomática muestre respeto» hacia Sudáfrica.

Lamento

Algunos integrantes de la comunidad judía en Sudáfrica lamentaron la decisión de expulsar al diplomático.

Karen Milner, presidenta de la Junta de Diputados Judíos de Sudáfrica, expresó que era «una acción extrema» basada en «algunos tuits».