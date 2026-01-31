10 casos registrados de gusano de Guinea en 2025

Solo se reportaron 10 casos humanos en 2025 de la enfermedad del gusano de Guinea, alcanzando un mínimo histórico

Regeneración, 30 de enero 2026– En 2025, se registraron únicamente 10 casos humanos de gusanos de Guinea en todo el planeta, una cifra que representa el menor número jamás documentado, acercando la antigua dolencia más que nunca a su erradicación.

Cifra histórica

El Centro Carter dio a conocer esta cifra histórica tras el primer aniversario del deceso de su fundador, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter.

“Carter siempre expresó que deseaba vivir más que el último gusano de Guinea.

Y nos recordaba que el esfuerzo continúa hasta que lleguemos a cero”, comentó Paige Alexander, directora ejecutiva del Centro Carter.

Los 10 casos de gusanos de Guinea reflejan una baja del 33% en comparación con los 15 casos reportados en 2024, lo que indica un avance hacia la erradicación.

Campaña mundial

Desde 1986, el Centro Carter ha liderado la campaña mundial para eliminar estos gusanos.

Se estima que, en años anteriores, hubo aproximadamente 3,5 millones de casos de esta enfermedad en 21 países de África y Asia.

«Esta campaña representa los valores que guiaron la vida de mis abuelos: la creencia de que la esperanza, el esfuerzo y el respeto por cada persona pueden transformar el mundo.

Ver que los casos de gusanos de Guinea alcanzan cifras históricas es una de las manifestaciones más claras de este legado.

Compromiso

Y de nuestro compromiso con las comunidades que han depositado su confianza en nosotros».

Expresó Jason Carter, presidente de la junta del Centro Carter y nieto del expresidente y la señora Carter.

Con la colaboración de sus socios, la campaña logró reducir la enfermedad parasitaria transmitida por el agua en más del 99,99% desde el año 1986.

Además, se previno más de 100 millones de casos de esta enfermedad devastadora en las poblaciones más vulnerables y desatendidas del mundo.

Sufrimiento

“El gusano de Guinea provoca un gran sufrimiento, no solo a quienes lo padecen, sino también a sus familias y comunidades.

Cada caso representa a una persona real que conocemos por su nombre.

Están sufriendo de una enfermedad que sabemos cómo evitar, y tenemos esta rara oportunidad de erradicarla por completo.

Este año hemos avanzado, pero el cero es el único número aceptable. Por eso, nuestra determinación para finalizar este trabajo es firme”.

Manifestó Adam Weiss, director del Programa de Erradicación de Gusanos del Centro Carter Guinea.

Agua contaminada

La gente generalmente contrae esta enfermedad debilitante al beber agua contaminada con gusanos de Guinea.

Aproximadamente un año después, un gusano de un metro de largo y el grosor de un espagueti, sale del cuerpo por una ampolla dolorosa, comúnmente en las piernas o los pies.

Quienes padecen de gusanos de Guinea a menudo buscan alivio de la picazón sumergiendo sus extremidades en agua.

Esto hace que se liberen larvas del gusano, contaminando nuevamente el agua y perpetuando el ciclo de infección.

Erradicación

El gusano de Guinea está destinado a ser la primera enfermedad causada por parásitos eliminada en la historia y la primera que no cuenta con tratamiento o vacuna.

Para que se considere que una enfermedad ha sido erradicada, es necesario que todas las naciones del mundo sean certificadas como libres de casos en humanos y en animales.

Esto incluye incluso a los lugares donde nunca se ha observado la transmisión.

Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud ha verificado que 200 países están libres del gusano de Guinea; únicamente seis no han recibido esta certificación.