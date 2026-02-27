Talibanes: Afganistán lleva a cabo represalias contra Pakistán

Ambos países se han enfrascado en un intercambio de agresiones y represalias resultando en bajas civiles, con mujeres y niños

Regeneración, 26 de febrero 2026– Afganistán ha comenzado operaciones militares contra las fuerzas paquistaníes en la frontera, según lo reportó el portavoz talibán Zabihullah Mujahid el jueves. Esta acción es una reacción a los recientes bombardeos realizados por Pakistán.

🇵🇰🇦🇫 Ein Krieg zwischen Afghanistan und Pakistan hat gerade begonnen.



Ein hochgerüsteter Atomstaat, der nur durch internationale Kredite überlebt, führt Krieg gegen ein Regime, dem er selbst den Weg geebnet hat. pic.twitter.com/0QATUoLTka — Anna (@AnnaDeMilanese) February 26, 2026

Respuesta

«En respuesta a las reiteradas provocaciones y violaciones de los círculos militares pakistaníes, se han lanzado operaciones ofensivas a gran escala…

…contra posiciones e instalaciones militares pakistaníes a lo largo de la Línea Durand», declaró Zabihullah Mujahid, portavoz de la administración talibán.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Afganistán, las tropas afganas han tomado control de 15 bases militares de Pakistán a lo largo de la Línea Durand.

افغان طالبان طورخم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار۔۔#Pakistan #Afghanistan pic.twitter.com/yblabBoCSX — Naeem Bukhari (@Naeem_shah86) February 26, 2026

Bases tomadas

Estas incluyen dos en la región de Nawo, dentro del distrito de Dor Baba, Nangarhar.

También hay tres en el área de Anargi, en el distrito de Gushteh; y dos en la zona de Doklam, en el distrito de Konar Naray.

El gobierno afgano comunicó que esta operación fue una respuesta a los ataques militares de Pakistán y alertó que podrían ocurrir nuevas represalias.

La tensión entre Afganistán y Pakistán ha aumentado continuamente, con ambos países acusándose de iniciar conflictos y quebrantar el alto el fuego.

Five FAK terrorists were seen moving toward the AP-1 and Zangi-5 posts in the Spinwam sector. Pakistan’s security forces quickly responded and killed them. An attempt to cross the Pakistan Afghanistan border was successfully stopped.#آپریشن_غضب_للحق #AfghanistanAndPakistan pic.twitter.com/6qkTlXDANH — Jannat Siddique (@jjjjjosssss) February 26, 2026

Ataques pakistaníes

Pakistán anteriormente aseguró haber atacado escondites del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y del Estado Islámico de Jorasán (ISKP) en territorio afgano.

Sin embargo, Kabul afirmó que los bombardeos pakistaníes ocasionaron bajas civiles, incluyendo a mujeres y niños.

Los ataques transfronterizos sucedieron poco después de que un terrorista suicida estrellara un vehículo con explosivos contra un puesto de control.

#BREAKING | Afghanistan launches retaliatory strikes against Pakistan Heavy fighting reported at Pakistan-Afghanistan border#AfghanistanAndPakistan pic.twitter.com/C3AgiDgfZ1 — Faria Jahan Jui 🇧🇩 (@FariaJui2026) February 26, 2026

Ataque suicida

Esto ocurrió en el distrito de Bajaur, en Khyber Pakhtunkhwa, resultando en la muerte de 11 soldados y un niño.

Las autoridades identificaron posteriormente al atacante como un ciudadano afgano.

En otro hecho en Bannu, un segundo atentado suicida dejó dos soldados muertos, entre ellos un teniente coronel.

Ante estos ataques, el ejército paquistaní afirmó que no se contendría y que seguiría persiguiendo a los culpables.