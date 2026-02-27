Cuatro condenados en Grecia en escándalo de espionaje interno

Alrededor de 90 políticos, militares y periodistas opositores de Grecia fueron blanco de un software electrónico espía

Regeneración, 26 de febrero 2026– Un tribunal en Atenas sentenció este jueves a cuatro individuos a ocho años de prisión cada uno por utilizar un software de espionaje electrónico contra empresarios, periodistas, militares y opositores políticos en Grecia, según reporta el diario ‘Efsyn’ en su edición digital.

Sentencia

«Tras valorar todas las pruebas, los testimonios prestados durante la vista oral y los documentos…

…se demostró que los acusados cometieron de forma conjunta y en complicidad los delitos que se les imputaban», afirmó el juez al pronunciar la sentencia.

Los sentenciados incluyen al empresario israelí Tal Dilian, propietario de Intellexa, la firma que desarrolló y vendió en Grecia el programa espía ‘Predator’.

También fueron condenados su esposa y socia, Sara Hamouh, y el accionista griego de la empresa, Félix Bitzios.

Finalmente, el griego Yannis Lavranos fue responsabilizado por exportar el programa a naciones como Ucrania, Madagascar y Sudán.

Tribunal

El tribunal determinó que los cuatro infringieron la privacidad de las comunicaciones.

Además, lograron acceder de forma ilegal a un sistema informático con datos y conversaciones privadas de tres individuos.

Entre los cuales se encontraba el periodista de investigación Thanasis Koukakis.

Se demostró que los acusados intentaron sin éxito intervenir en los dispositivos de otras 84 personas.

Nikos Andrulakis

Entre las víctimas estaba el líder opositor Nikos Andrulakis, del partido socialdemócrata PASOK.

Los cuatro condenados quedarán en libertad mientras esperan un posible juicio de apelación.

En un comunicado, Andrulakis indicó que la decisión del tribunal «es una gran derrota para la red paraestatal formada por el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis».

El partido opositor, por su parte, criticó el manejo de la investigación judicial.

Escándalo

Y señaló que el hecho de que ningún cargo público haya sido imputado «expone la gestión de la cúpula del Poder Judicial, que archivó graves aspectos de este escandaloso caso».

El escándalo salió a la luz en agosto de 2022, cuando Andrulakis denunció ante el Tribunal Supremo un intento de hackeo de su teléfono mediante ‘Predator’.

Mitsotakis admitió que los servicios de inteligencia espiaron al líder opositor usando «métodos convencionales».

Sin embargo, insistió en que no fue informado de esto y desmintió cualquier vínculo con el asunto.