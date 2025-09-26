Tendido de libros: Independencia y Memoria en el Palacio Postal

Del 27 de septiembre al 5 de octubre, Palacio Postal y Fondo de Cultura Económica entretejen literatura, música, danza y pensamiento crítico

Regeneración, 26 de septiembre de 2025. Del 27 de septiembre al 5 de octubre, la comunidad lectora está convocada a participar en el Tendido de libros del Palacio Postal y el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Una jornada cultural que entreteje literatura, música, danza y pensamiento crítico en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Como parte del compromiso del Fondo para promover la lectura y hacerla cada vez más accesible, el Tendido de libros ofrecerá de manera gratuita actividades de martes a domingo.

Este evento ofrece una programación diversa que incluye cuentacuentos, conciertos, presentaciones editoriales y expresiones artísticas que dialogan con nuestra historia y nuestros desafíos contemporáneos.

Destacan momentos como la charla con Pedro Miguel, la presentación del libro “Si te agarran, te van a matar” de Heberto Castillo.

Además, moderada por Eduardo Limón, y la participación de Laura Itzel Castillo e Itzel Valdés Castillo.

Se trata de un acto que honra la memoria combativa y el pensamiento transformador.

También habrá música con Natalia Montiel, danza folklórica con Xochiquetzal Ballet, y coros comunitarios que elevan las voces de nuestras utopías.

Lugar: Palacio Postal, Calle de Tacuba 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Horario: Martes a domingo, de 10:00 a 17:00 h

Días de cierre: Lunes 29 de septiembre y jueves 2 de octubre

Este evento es una invitación a mirar hacia el pasado con ojos críticos y a construir, desde la cultura, un presente más justo. Porque leer también es resistir.