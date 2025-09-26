Exitoso diálogo con embajador de China, señala Economía

Aranceles buscan protección de planta productiva y trabajadores de México. Decisión soberana. Se invita a delegación de China a México

Regeneración, 25 de septiembre 2025– Economía de México se pronunció sobre investigación anunciada por China por el tema de los aranceles anunciados por nuestro país.

Al respecto Economía dijo que todas las decisiones de política comercial de México, incluyendo las referentes a temas arancelarios, tienen como objetivo el impulso de los intereses económicos del país.

Así como la legitima protección de la planta productiva y los trabajadores nacionales.

China

Cabe destacar que se indica que el Programa para la Protección para las Industrias Estratégicas, contempla el ajuste de mil 463 fracciones arancelarias para importaciones de países.

Mismos con los que México no tiene un acuerdo comercial, y que fue presentado ante la Cámara de Diputados, para su consideración, en fecha reciente.

«El programa tiene como objetivo la protección de industrias estratégicas como la automotriz, textil, calzado, siderúrgica y de electrodomésticos, entre varias más»…

«.., las cuales han resultado afectadas con pérdidas en participación de mercado y decenas de miles de empleos en México».

Investiga

Seguidamente de manera directa la institución indica el «conocido del anuncio de una investigación por parte del Ministerio de Comercio de la República Popular China».

Esto es, «referente a las medidas anunciadas por nuestro país».

Al respecto, «la Secretaría de Economía señala que todas las decisiones en materia comercial adoptadas por nuestro país son soberanas…»

«.. y respetan los límites máximos arancelarios establecidos por la Organización Mundial de Comercio».

Además, abunda que a estas las motiva el objetivo referido de proteger a la industria y los trabajadores del país.

Así como corregir crecimiento del déficit comercial de México con otros países, «máximo que ha sido del 83% en los últimos cinco años».

Al tiempo que se recordó haber expresado al excelentísimo embajador de la República Popular China, Daojiang Chen, y como se ha transmitido al gobierno de ese país a través de diferentes canales:

«…, las recientes decisiones de México, derivan de un legítimo interés nacional y no de presiones externas; ni de un diseño con criterio geopolítico».

Diálogo

Además México reiteró «disposición de mantener un diálogo constructivo en materia económica y comercial con las autoridades de la República Popular China relevantes para estos temas».

«De modo que ha girado atenta invitación a sus autoridades para enviar una delegación a nuestro país y mantener conversaciones en la materia».

Y es que China inició una investigación sobre los incrementos arancelarios impuestos por México a productos importados procedentes de países con los que no mantengan un acuerdo comercial.

Esta es una medida que afecta al gigante asiático con tasas de entre el 10% y el 50%.

“Seguiremos de cerca los movimientos de México en relación con los aumentos arancelarios propuestos…

…y llevaremos a cabo una cuidadosa evaluación de cualquier medida final”, aseguró un portavoz del ministerio de Comercio chino.

Acoso comercial

A juicio del gobierno del país asiático, cualquier incremento arancelario unilateral llevado a cabo por México…

…incluso en el marco de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), “sería visto como un apaciguamiento…

…y una concesión al acoso unilateral”, en referencia a las constantes amenazas de Trump, de aplicar aranceles a productos de todo el mundo.

Ademas China insta a los países a “mejorar la comunicación y la coordinación para salvaguardar el libre comercio y el multilateralismo».

Así como «no sacrificar los intereses de terceros bajo presiones externas”.

El argumento

El 24 de septiembre de 2025, Sr. Chen Daojiang, Embajador de China en México, publicó un artículo titulado “Romper barreras, abrir oportunidades” en La Jornada，explicando profundamente el significado de esta época de eliminar barreras y persistir en la cooperación abierta. El… pic.twitter.com/kLt2NbtmZP — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) September 25, 2025

“No son medidas de coerción, ni contra China, ni contra un país en particular.

Tenemos una muy buena relación con China y queremos seguir teniéndola”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La declaración se dió en la conferencia matutina del 12 de septiembre, para reducir la tensión.

De igual modo la mandataria manifestó que una comisión diplomática mexicana tiene la encomienda de explicar a sus homólogos las medidas a países como Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Turquía y China.

Esto es, países con los que no se tiene tratados de libre comercio.

Las cuales obedecen al fortalecimiento de la economía nacional y al Plan México.

Cabe decir que las medida arancelarias propuestas por el gobierno mexicano, considera diversos sectores.

Entre ellos el automotriz (autos ligeros y autopartes); textil (vestido); siderúrgico; manufactura (papel, cartón, vidrio); cosmético (jabones, perfumes, cremas), y otros más.