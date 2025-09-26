Aranceles del 100% a medicamentos importados en EE UU

Trump afirma que la medida reducirá los precios e incentivará la producción nacional. Expertos afirman que es poco probable

Regeneración, 26 de septiembre 2025– El presidente Donald Trump anunció este jueves que los productos farmacéuticos patentados estarán sujetos a un arancel del 100 % a partir del 1 de octubre, a menos que el fabricante esté construyendo una planta de producción en Estados Unidos.

Trump ha estado prometiendo durante meses imponer aranceles a las importaciones farmacéuticas, que evitaron aranceles durante su primer mandato.

Forma de presión

El presidente ve los aranceles como una forma de presionar a los fabricantes de medicamentos.

Aumentar la producción en Estados Unidos y fortalecer la cadena de suministro de medicamentos esenciales, es el objetivo.

Breaking!🚨



Donald Trump escalates the Tariff war, announcing a 100% Tariff on branded Pharmaceuticals. Indian pharma industry will take a huge hit



How many more sectors have to suffer because of Ambani's personal benefit from cheap Russian oil? 😵‍💫



pic.twitter.com/9yv9gut8Dl — Veena Jain (@Vtxt21) September 26, 2025

Además, Trump lo ha señalado como una forma de reducir los costos de los medicamentos, aunque los expertos dicen que eso es poco probable.

Los fabricantes de medicamentos han tomado en serio las amenazas de aranceles de Trump.

Anunciaron compromisos de miles de millones de dólares para construir operaciones de manufactura en Estados Unidos en los próximos años.

Construccion

Esta misma semana, Eli Lilly anunció que construiría una planta de fabricación de US$ 6.500 millones en Houston.

Poco antes, dijo que construiría una planta de US$ 5.000 millones en las afueras de Richmond, Virginia.

Trump indicó en una publicación en Truth Social este jueves lo que se necesitaría para evitar los aranceles.

“‘EN CONSTRUCCIÓN’ se definirá como ‘inicio de obra’ o ‘en construcción’”, escribió Trump en una publicación de Truth Social.

“Por lo tanto, no se aplicarán aranceles a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado”.

Comentario

Starting 1st October, dear friend Donald Trump has served another return gift for the B'day message gatherer..



Vote for Dolaand Trump, Make World Great Again.

➡️ Lakhs of jobs lost

➡️ Textile units shut down

➡️ Pharma faces 100% tariff



Now, Anjana Modi can explain the "Utni… pic.twitter.com/wDSAMZsxO3 — D (@Deb_livnletliv) September 26, 2025

“El comentario del presidente es directo, pero su impacto podría ser entre nebuloso e insignificante”, dijo Jared Holz, analista de Mizuho.

“Todos los principales actores tienen producción a nivel nacional y casi todos han anunciado una mayor inversión vinculada a la fabricación local”.

Una asociación farmacéutica advirtió que los medicamentos habían estado exentos de aranceles debido al aumento de costos y a las preocupaciones por la escasez.

“Las empresas de PhRMA siguen anunciando cientos de miles de millones en nuevas inversiones en Estados Unidos…

…gracias a las políticas fiscales y regulatorias pro crecimiento del presidente Trump”, dijo Alex Schriver…

…vicepresidente sénior de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, conocido como PhRMA, en un comunicado.

Riesgos

“Los aranceles ponen en riesgo esos planes porque cada dólar gastado en aranceles es un dólar…

…que no se puede invertir en la industria estadounidense ni en el desarrollo de tratamientos y curas futuras”, apuntó.

Los gravámenes no deberían afectar a muchas grandes farmacéuticas, ya que tienen proyectos de construcción en marcha.

Escribió David Risinger, analista de Leerink Partners, en una nota a sus clientes.

Sin embargo, es difícil saber qué fabricantes más pequeños podrían verse afectados.

Fabricación global

No se espera que las medidas de las compañías farmacéuticas reduzcan la dependencia de EE UU de fuentes extranjeras para obtener medicamentos clave.

La industria es una red global, en la que los ingredientes y los medicamentos terminados se fabrican en multitud de lugares del mundo.

El impacto en las naciones exportadoras probablemente también será relativamente limitado, escribió en una nota este viernes.

Los países que más dependen de las exportaciones farmacéuticas a EE.UU. se encuentran en la Unión Europea, señaló.

Agregó que Trump anunció en julio un arancel mucho menor, del 15 %, sobre la mayoría de las importaciones del bloque de 27 países.

Este incluía productos farmacéuticos, con exenciones para los medicamentos genéricos.

BREAKING 🚨 🇮🇳 🇺🇸 Trump has decided to impose a 100% tariff on all global pharmaceutical companies doing business in the United States, effective October 1.



This will deal a major blow to India's pharmaceutical companies.



"White House"#Nifty pic.twitter.com/EqRBL1vCav — Shruti Dhore (@ShrutiDhore) September 26, 2025

Trump no mencionó el jueves la imposición de aranceles a genéricos, lo cual, según expertos, podría agravar la escasez de medicamentos.

Los fabricantes de genéricos tienen márgenes de beneficio mucho más reducidos, lo que les dificultaría mucho absorber los aranceles.

En cambio, podrían optar por dejar de vender sus productos en Estados Unidos.

India

India, por ejemplo, se salva por ahora, dado que sus exportaciones farmacéuticas se concentran en genéricos.

Seven months ago in Parliament I had warned about this.



Today President Trump has imposed a 100% tariff on pharmaceuticals – a jolt for Indian drug makers who supply 40% of US Pharma imports.



India must turn this challenge into an opportunity by deepening alliances with other… pic.twitter.com/LJ7rVlX04y — Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 26, 2025

Aún así, suministra casi el 47 % de los productos farmacéuticos requeridos en Estados Unidos…

…según Namit Joshi, presidente del Consejo de Promoción de Exportaciones Farmacéuticas de India.

“Es poco probable que el arancel propuesto tenga un impacto inmediato en las exportaciones indias…

…ya que la mayor parte de nuestra contribución radica en genéricos simples y la mayoría de las grandes empresas indias…

…ya operan unidades de fabricación o re envasado en Estados Unidos y están explorando nuevas adquisiciones”, indicó.