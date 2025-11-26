Termina 1a tormenta invernal del 2025-2026, llega frente frío 16

Por ahora, el frente frío número 16 y una vaguada polar recorrerán el noroeste y norte del país ocasionando lluvias y heladas

Regeneración, 26 de noviembre 2025– La primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026 ya comenzó en el país, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que pronto dejará de afectar, aunque algunas regiones se verán congeladas ante las bajas temperaturas que se esperan.

Tormenta invernal

La primera tormenta invernal llegó al país junto con el frente frío número 16, mismo que también está dejando el territorio nacional al desplazarse por el noroeste y norte de México.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la primera tormenta invernal está en proceso de abandonar el territorio nacional en las próximas horas.

El SMN indica que la tormenta invernal «se ira desplazando gradualmente hacia el centro de Estados Unidos, dejando de afectar México».

A pesar de que la primera tormenta invernal de la temporada ya está dejando el país, las bajas temperaturas seguirán ocasionando mínimas de hasta -10°C en algunos estados del territorio nacional.

Pronostico en estados

Los estados que se espera tengan estos límites en el termómetro a lo largo de la semana son:

Se espera que haya algunas heladas durante la madrugada de cada día en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de hasta -5°C se esperan en zonas serranas de los siguientes estados:

Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Hoy y mañana, el #FrenteFrío 16 ❄️ generará #Lluvias muy fuertes a intensas en el noreste, oriente y sureste de México; #EventoDeNorte en el litoral del #GolfoDeMéxico, istmo y #GolfoDeTehuantepec y ambiente #Frío en el norte, noreste, oriente y centro del país.… pic.twitter.com/vX1BHQiq2w — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 26, 2025

Más fenómenos climáticos

Aunque la primera tormenta invernal se retira, el territorio mexicano enfrentará nuevas condiciones climatológicas impulsadas por otros fenómenos en los siguientes días.

Y es que, como ha venido sucediendo, un frente frío se aleja pero llega otro.

Por ahora, el frente frío número 16 y una vaguada polar recorrerán el noroeste y norte del país.

Ambas ocasionarán un descenso de temperaturas, chubascos, y vientos fuertes a muy fuertes. Existe la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.

En el sureste del país, la humedad del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe generará lluvias y chubascos dispersos.

Sucederán en los estados del centro, oriente, sur y sureste de la República mexicana, incluyendo la Península de Yucatán.

Invierno

A pesar de que ya se siente el frío abrasador en esta época, el invierno aún no llega al país.

El invierno oficial en México, marcado por el fenómeno astronómico del Solsticio de Invierno, iniciará el domingo 21 de diciembre de 2025.

Este evento marca el momento exacto en que el Hemisferio Norte experimenta el día más corto y, consecuentemente, la noche más larga del año.

Aunque los efectos del frío y las primeras tormentas invernales, llegan con la temporada de frentes fríos meses antes.