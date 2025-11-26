México: Mayor baja de pobreza y pobreza extrema en una década

De América Latina, México país con más baja en índices de pobreza: Cepal. Fuerte incremento del salario mínimo (135% real entre 2018 y 2025)

Regeneración, 26 de noviembre de 2025. En la conferencia de prensa en línea, se presentó el informe anual “Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2025”, de la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Así, se subraya que México es el país de América Latina y el Caribe donde más se redujeron la pobreza y la pobreza extrema durante la última década

Pobreza

Mismo donde el Secretario Ejecutivo de la Comisión, José Manuel Salazar- Xirinachs, explicó que entre los determinantes para la reducción de la pobreza en México se encuentran las transferencias públicas a través de becas a grupos vulnerables.

Así como, subrayadamente, el aumento del salario mínimo.

Por otra parte, cabe destacar que en dicho informe se aboga por incentivar el crecimiento económico para acelerar el dinamismo del mercado laboral e impulsar un sistema fiscal progresivo.

Así como desarrollar políticas sociales y de protección social y fortalecer los sistemas educativos.

Dato

“En México, de los tres puntos porcentuales de reducción, dos puntos se explican por una mejora en los salarios…»

«…, impulsados en buena medida por el fuerte incremento del salario mínimo, que fue de alrededor de 135 por ciento real entre 2018 y 2025”.

Lo anterior, explicó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal al señalar que México es el país de América Latina y el Caribe donde más se redujeron la pobreza y la pobreza extrema durante la última década.

Sin embargo 10% con mayores ingresos acapara una tercera parte del ingreso nacional, mientras el 10% más pobre se queda apenas con 2%.

Comisión

Abundó que si bien los incrementos salariales impulsan la reducción de los indicadores de pobreza, también contribuyeron las becas universales.

Además de las transferencias a poblaciones vulnerables y la ampliación de pensiones a adultos mayores.

De acuerdo con datos de ingreso recuperados por el organismo, el año pasado México cerró con una reducción de 0.6 por ciento en pobreza extrema y de 3.1 por ciento en pobreza general.

Así, la economía mexicana es determinante para inclinar la balanza en toda la región.

Como se indica, sobre la base de los incrementos salariales, por encima de la transferencias de gobierno, los que en mayor medida explicaron esta reducción en las carencias por ingresos.

Así dijo CEPAL.

Pobres

El informe de la Cepal reporta que hasta el año pasado 25.5 por ciento de la población latinoamericana (162 millones de personas) se encontraba en pobreza por ingresos.

Esto es, 2.2 puntos porcentuales menos que en 2023 y el valor más bajo desde que hay datos comparables.

A la par, la pobreza extrema cubrió a 9.8 por ciento de la población (62 millones de personas) en 2024, lo que representa 0.8 puntos porcentuales menos que el año anterior.

E incluso dice que estos niveles se encuentran 2.1 puntos por encima de lo registrado en 2014.

La reducción de pobreza en América Latina durante 2024 “se explica principalmente por México y, en menor medida, por Brasil, que aportaron 60 por ciento y 30 por ciento de dicha disminución.

«En el caso de la pobreza extrema, estos países contribuyeron con 49 por ciento y 31 por ciento de la reducción, respectivamente”, apunta el informe.

Región

“La concentración del ingreso sigue siendo extrema en América Latina, ya que 10 por ciento más rico capta 34.2 por ciento del ingreso total…»

«…, mientras que 10 por ciento más pobre solo alcanza 1.7 por ciento”

E indicó “lenta tendencia a la reducción”, señalando que esta brecha es la segunda más alta del mundo, sólo por debajo de África Subsahariana.

“Mediciones más completas, que agregan información de encuestas, registros tributarios y cuentas nacionales, sugieren que la desigualdad es aún mayor…»

«…, la participación de 10 por ciento más rico superaría 50 por ciento del ingreso total en promedio en la región”.

México

“Entre 2014 y 2024, la mayoría de los países de América Latina registró una tendencia a la baja en las tasas de pobreza y pobreza extrema, y el efecto fue más marcado en la pobreza total que en la pobreza extrema».

«México destaca como el país que logró las reducciones más significativas en pobreza (promedio anualizado de 2.3 puntos porcentuales) y pobreza extrema (0.8 puntos porcentuales)”.

A la vez, el índice de Gini en el país se acortó de 0.50 a 0.43, pero este indicador que mide la desigualdad y los de carencias sociales podrían estancarse en medio del curso de la economía global.

En ese punto, para toda la región, la Cepal, recomienda reducir la desigualdad educativa; crear empleos de calidad; avanzar en la igualdad de género y la sociedad del cuidado.

Además; enfrentar la discriminación y el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, pueblos indígenas y personas migrantes.

Finalmente, también seguir fortaleciendo la institucionalidad social y su financiamiento.