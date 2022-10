¡Tómala! Edy Smol revela que más de la mitad de los seguidores de Chumel en Twitter son bots

El llamado “Gurú de la Moda” se lanzó en contra de Chumel Torres, a quien acusó de que más de la mitad de sus seguidores son bots.

Regeneración, 26 de octubre del 2022. Edy Smol se lanzó en contra del influencer, Chumel Torres, por el número de sus seguidores falsos que tiene en Twitter.

El llamado Gurú de la Moda, indicó que el 50.6% de los seguidores de Chumel Torres, son cuentas falsas o llamados también como Bots.

Asimismo, compartió una imagen donde se indica que el 50.6%, que representa más de 1.8 millones de los seguidores de Chumel Torres, son cuentas falsas.

Edy Smol se burló a través de su cuenta de Twitter de la mención que hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, del influencer.

“Hijo mío, si en una mañanera se han de burlar con sarcasmo de ti, no te sientas orgulloso, no te están presumiendo ante el país, solo es un testigo de tu ignorancia rancia y no te preocupes, a ti que te gusta la comedia, no te rasgues las medias, que en ti sólo emana una gran soberbia”.

“Hijo mío,si en una mañanera se han de burlar con sarcasmo de ti,no te sientas orgulloso,no te están presumiendo ante el país,solo es un testigo de tu ignorancia rancia y no te preocupes,a ti que te gusta la comedia,no te rasgues las medias,que en ti sólo emana una gran soberbia” — 🔎EDYSMOLWORLD (@EdySmol) October 26, 2022

Por lo que, usuarios de redes sociales se burlaron de Chumel Torres por la alusión.

Con dedicatoria al pedacito de "Tontín", @ChumelTorres https://t.co/uV7IhESm8e — Saul G Lavalle M (@slavalle) October 27, 2022

“Lástima que me tiene bloqueada Chumel Torres, porque le iba a decir que recoja sus dientes”, escribió otro usuario.

Lastima que me tiene bloqueada Chumel Torres, por que le iba a decir que recoja sus dientes 😂😂😂😂😂😂👊#AbrazoDeLuz @EdySmol 🤗 https://t.co/eFalUTkI36 pic.twitter.com/x8tuCtlwsv — MarAg. (@martuchi63) October 26, 2022