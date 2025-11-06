Tormentas y avalanchas en Nepal dejan 9 muertes

Nepal: Siete alpinistas italianos están desaparecidos. Italia afirma que la comunicación es «extremadamente difícil»

Regeneración, 6 de noviembre 2025– Dos alpinistas italianos están desaparecidos en las montañas del Himalaya nepalí después de que fuertes tormentas de nieve y avalanchas causaron la muerte de al menos nueve personas en los últimos días.

Avalancha

Tres alpinistas italianos se encontraban entre los cinco extranjeros y dos guías nepaleses que fallecieron el lunes;

Cuando una enorme avalancha arrasó un campamento base cerca de la cima del monte Yalung Ri, en la cordillera del Himalaya de Nepal, según informes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia afirmó el miércoles en un comunicado que las autoridades locales habían confirmado la muerte de los tres alpinistas italianos.

Sin embargo, habían afirmado que “todavía no hay noticias de otros siete ciudadanos italianos” que han sido reportados como desaparecidos.

“Varias zonas del Himalaya nepalí se han visto afectadas por avalanchas que han golpeado a montañeros, entre ellos ciudadanos italianos”, informó el ministerio.

En boletín de última hora, Italia informó que logró comunicarse con 5 de los alpinistas, continúan con vida, y se prepara su rescate.

Comunicación

“La comunicación entre las autoridades locales, los equipos de rescate y las misiones diplomáticas de los países involucrados sigue siendo extremadamente difícil”, agregó el ministerio.

El director del Departamento de Turismo de Nepal, Himal Gautam, dijo que no había información inmediata sobre el paradero de las siete personas reportadas como desaparecidas.

El periódico nepalí Himalayan Times informó el miércoles que los cuerpos de un alpinista italiano y otro francés fueron recuperados…

…del lugar de la avalancha que el lunes sepultó a un grupo de 12 personas en su campamento base en el monte Yalung Ri.

Campamento

Entre las siete personas fallecidas en el campamento había tres italianos, dos nepaleses, un alemán y un escalador francés.

Según el periódico, otras cinco fueron rescatadas, entre ellas tres nepaleses y dos ciudadanos franceses.

La superviviente francesa Isabelle Solange Thaon, de 54 años, que perdió a su marido, Christian Manfred, en la avalancha del Yalung Ri…

…declaró a la agencia de noticias Associated Press que tuvo suerte de haber sobrevivido junto con otro escalador francés, Didier Armand.

“Tuvimos suerte”

“Tuvimos suerte”, dijo Thaon desde su cama de hospital en la capital, Katmandú, y agregó que había saltado sobre rocas y nadado en la nieve de la avalancha hasta que llegó la ayuda para rescatarlos.

“Desafortunadamente, Christian murió… porque le golpearon la cabeza con piedras”, dijo refiriéndose a su difunto esposo.

El monte Yalung Ri, en el valle de Rolwaling, al noreste de Nepal, es un pico de 5.600 metros (18.370 pies) considerado adecuado para montañistas principiantes.

El viernes, en el oeste de Nepal, se perdió el contacto con dos escaladores italianos.

Posteriormente se confirmó que habían muerto mientras intentaban escalar la montaña Panbari, de 6.887 metros (22.595 pies).

Ciclón Montha

La semana pasada, Nepal se vio azotado por lluvias fuera de temporada y fuertes nevadas debido al impacto del ciclón Montha.

Esto dejó a muchos excursionistas y turistas varados en las rutas de senderismo más populares del Himalaya.

Además, las autoridades nepalesas han emitido alertas a los excursionistas y escaladores del país, que alberga ocho de los diez picos más altos del mundo;

Incluido el Everest, visitados cada año por numerosos excursionistas y escaladores extranjeros y locales.