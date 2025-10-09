Clara Brugada presenta muro verde en metro Juanacatlán

La propuesta del prototipo de muro verde instalado dentro de estación Juanacatlán de la Línea 1 del Metro surgió de un activista

Regeneración, 9 de octubre 2025– La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un prototipo de muro verde que fue instalado en la estación Juanacatlán de la Linea 1 del Metro. Informó que se analizará cómo funciona y de ser efectivo, se pondrá en estaciones del metro.

Clara Brugada (@ClaraBrugadaM) aplaudió a los empresarios y ambientalistas, destacando que tuvo un encuentro con un empresario del sector privado y gracias a esto, se logró concretar un muro verde dentro del metro de la CDMX que estará presentando el jueves 9 de octubre. pic.twitter.com/QSvYDv1IcY — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) October 8, 2025

Origen

La mandataria capitalina dijo que la propuesta surgió de un activista que presentó el proyecto.

“Uno de los activistas en el que estábamos participando en el encuentro de México a favor del Clima, se me acercó y me hizo una propuesta.

Le puse como reto que se instale en el Metro y me dijo que su tecnología sí iba a funcionar aquí”.

“Está a prueba para ver si funciona en la situación que tiene en un túnel que no tiene luz directa, etc.

Pero si esto funciona, pues vamos a ver muchas estaciones del Metro con los muros verdes que además tienen un beneficio para el clima interno del propio metro.

Pruebas

Estas son pruebas también en el Metrobús. En el Metrobús también se tiene todas las condiciones porque es al aire libre.

Entonces les presento un proyecto que está a prueba que es el muro verde del Metro”.

La jefa de gobierno supervisó los trabajos que se llevan a cabo de Juanacatlán a Observatorio.

Reapertura de la estación

En caso de que el proyecto de los muros verdes resulte exitoso, usuarios del Metro de CDMX podrían conocer el muro verde el próximo 16 de noviembre.

Durante el recorrido por el tramo Juanacatlán-Observatorio, que sigue cerrado al público por trabajos de rehabilitación…

…la jefa de Gobierno aseguró que en a finales de este mes de octubre estará concluyendo la obra civil de la Línea 1.

Posteriormente, habrá un periodo de 15 días en los que se realizarán las pruebas y certificaciones de seguridad.

En un recorrido se pudo constatar que los trabajos en la terminal Observatorio ya se encuentran en los últimos detalles.

En el andén de llegada falta colocar las señalizaciones que identifican a la estación.

Cabe recordar que en Observatorio la Línea 1 tendrá conexión con el Tren Interurbano México-Toluca, ‘El Insurgente’, que abrirá al público entre diciembre de 2025 y enero de 2026.