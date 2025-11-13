Tras 43 días, el cierre de gobierno de EE.UU concluye

Restablecimiento de salarios, servicios y de vuelos. Demócratas critican falta de compromisos concretos del gobierno de EE.UU

Regeneración, 13 de noviembre de 2025. En redes destacan el fin del cierre del gobierno de EE.UU implementado por los demócratas del Senado con dilaciones parlamentarias.

Esto, pese a ser minoría en la cámara, al negarse a aceptar una medida republicana para financiar temporalmente al Gobierno.

EE.UU

Cabe destacar que se indica en redes destacan que marcaron un límite, exigiendo que los republicanos aceptaran prorrogar los subsidios al seguro médico para los estadounidenses de bajos ingresos que expiran a finales de año.

«Cuando un puñado de demócratas rompió filas para votar a favor de la reapertura del Gobierno el domingo, no recibieron prácticamente nada a cambio».

Lo anterior indica la BBC.

Esto es, la promesa de una votación en el Senado sobre los subsidios, pero ninguna garantía de apoyo republicano ni siquiera la votación necesaria en la Cámara de Representantes.

Furia

Seguidamente el portal indica que desde entonces, los miembros del ala izquierda del partido están furiosos.

E incluso, se detalla que han acusado al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer —quien no votó a favor del proyecto de ley de financiación.

Esto es, de ser cómplice secreto del plan de reapertura o simplemente incompetente.

Incluso demócratas más moderados, como el gobernador de California, Gavin Newsom, calificaron el acuerdo de cierre del gobierno de «patético» y de ser una «rendición».

«No vengo a pegarle a nadie», dijo a Associated Press, «pero no me agrada que, ante esta especie invasora que es Donald Trump, que ha cambiado por completo las reglas del juego, sigamos jugando con las reglas antiguas».

Newsom aspira a la presidencia en 2028 y puede ser un buen indicador del sentir del partido. Fue un leal partidario de Joe Biden, a quien defendió incluso después de su desastrosa actuación en el debate de junio contra Trump.

Si está dispuesto a presentar batalla, no es una buena señal para los líderes demócratas.

«Estamos abriendo nuestro país», dijo en una conmemoración del Día de los Veteranos en el cementerio de Arlington. «Nunca debió haber estado cerrado».

Trump, tal vez intuyendo la ira de los demócratas hacia Schumer, se unió a los ataques durante una entrevista en Fox News el lunes por la noche.

«Pensó que podía dividir el Partido Republicano, y los republicanos acabaron con él», dijo Trump sobre el senador demócrata.

Datos

Cabe destacar que se indica que aun cuando hubo momentos en que Trump pareció ceder finalmente salió del cierre sin haber hecho concesiones sustanciales.

Aunque sus índices de popularidad han disminuido en los últimos 40 días, aún falta un año para que los republicanos tengan que enfrentarse a los votantes en las elecciones de mitad de mandato.

Y, salvo algún tipo de reforma constitucional, «Trump no tendrá que preocuparse nunca más por presentarse a las elecciones», subraya.