Myanmar: Represión y fraude tras 5 años de la junta militar

La violencia y la represión en Myanmar se intensifican, a 5 años de junta militar. 10 mil desplazados en Chin por bombas

Regeneración, 30 de enero 2026– Desde que tomo el poder en 2021, la junta militar en Myanmar ha implementado una represión generalizada y ha perpetrado abusos en diferentes aspectos de la vida en el país. Esta semana, la junta hizo 11 ataques aéreos contra la resistencia armada en el estado de Chin.

Crímenes de guerra

Las violaciones cometidas por el ejército desde el golpe de Estado incluyen crímenes de guerra y violaciones graves de derechos humanos.

Además, han aumentado en el último año mientras la junta intenta consolidar su poder mediante operaciones militares abusivas y elecciones manipuladas.

La ONU, los gobiernos en la región y otros Estados interesados deberían ofrecer más asistencia a la población de Myanmar y exigir a la junta que responda por sus crímenes.

Las elecciones fueron fuertemente controladas y se llevaron a cabo en tres etapas entre el 28 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026.

Abusos

“No es casualidad que estas elecciones hayan sido posibles gracias a un incremento de los abusos a los derechos humanos.

Estos incluyen desde detenciones arbitrarias hasta ataques ilegales contra civiles, que ha sido la forma de operar del ejército durante décadas”.

“A medida que esta crisis se adentra en su sexto año, el gobierno debe priorizar las iniciativas para la rendición de cuentas y la justicia…

…por los innumerables crímenes cometidos por el ejército de Myanmar, iniciativas que son esenciales para que el país pueda avanzar”.

Expresó Ejaz Min Khant, experto en derechos humanos de Fortify Rights.

Represión

Desde el golpe de Estado, la junta ha prohibido sistemáticamente muchos partidos políticos y ha arrestado a más de 30. 000 personas por motivos políticos.

Como era de esperar, los resultados de las elecciones muestran una abrumadora victoria del candidato del ejército:

El Partido para la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión.

China y Rusia han apoyado constantemente a la junta mientras evitan que se tomen medidas internacionales en la ONU respecto a las atrocidades cometidas por el ejército.

Testimonio

“Los últimos cinco años son un sombrío testimonio de la fallida estrategia militar de Myanmar de controlar mediante la violencia y el terror a la población civil”.

“Los ataques aéreos y con drones alcanzaron niveles récord en 2025, mientras la junta intensificó su brutal campaña contra las áreas de oposición.

Cada vez más personas viven con el temor de ser bombardeadas desde el aire”.

Comentó Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar.

Desde el golpe de Estado, han aumentado la trata de personas, fraudes, extracción de recursos sin regulación, producción de drogas y otras actividades ilegales.

Ataque en Falam, estado de Chin

Este jueves, el ejército de Myanmar llevó a cabo 11 ataques aéreos sobre el municipio de Falam.

Un intento por respaldar a las columnas terrestres que llevan más de tres meses estancadas debido a las fuerzas de resistencia en el estado de Chin.

El enfrentamiento comenzó cuando un convoy militar se trasladó del municipio de Kalay a la región de Sagaing el 20 de enero.

Posteriormente, el grupo de vehículos se encontró con las tropas de Chin entre las localidades de Bar Lone y Zaung Lay, a aproximadamente 64 kilómetros de Falam, el 26 de enero.

58 bombas

Al siguiente día, las fuerzas aéreas de la junta militar realizaron ataques continuos.

Soltando 58 explosivos en 11 bombardeos diferentes entre las 10:07 y las 10:46 de la mañana, según informó una fuente militar de Chin.

“Los bombardeos aéreos se llevan a cabo casi diariamente con aviones Y12.

Cuando no están atacando, están lanzando artículos como comida y municiones para sus soldados”, comentó una fuente militar de Chin a Mizzima.

Pérdidas

La fuente añadió que las tropas de la junta pueden haber sufrido pérdidas durante los enfrentamientos, aunque el número y los detalles todavía no se han verificado.

La localidad de Falam está bajo el dominio de la resistencia de Chin, y los combates con las fuerzas conjuntas han continuado.

Se han reportado importantes pérdidas, arrestos durante los enfrentamientos e incidentes de soldados que desertan y se unen a las fuerzas de resistencia de Chin.

Falam fue tomada por la Hermandad Chin y sus aliados en abril de 2025.

Ejercito Nacional de Chin

En la actualidad, está protegida por el Consejo de Estado de Chin y sus grupos armados, incluido el Ejército Nacional de Chin (CNA).

Mientras tanto, los combates han obligado a más de 10. 000 personas a abandonar sus hogares en toda la región.

Los trabajadores humanitarios afirman que se necesita ayuda urgente, incluyendo alimentos, medicamentos y refugio para aquellos que han tenido que escapar.