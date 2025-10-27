Tren El Insurgente arranca a finales de enero: Sheinbaum

De Toluca a Observatorio: Recorrido pasará de dos horas y media a sólo 40 minutos, destacó Sheinbaum en recorrido de supervisión

Regeneración, 27 de octubre 2025– La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a finales de enero de 2026 se podrá utilizar el Tren México-Toluca “El Insurgente” desde Toluca hasta Observatorio, reduciendo un traslado de 2 horas y media a 40 minutos.

Periodo de prueba

Esto, una vez que ya concluyó la obra civil y electromecánica, que permitirá iniciar el periodo de prueba durante los próximos tres meses.

“Como nos comprometimos, ya terminamos la obra civil del Tren Ciudad de México-Toluca ´El Insurgente´

#MañaneraPresidenta || Claudia Sheinbaum informa sobre su ultima revisión al proyecto del Tren Insurgente, el cual conecta Toluca con la Ciudad de México, menciona las dificultades que se han presentado para solventar las irregularidades de su construcción en la licitación… pic.twitter.com/fW724GejNt — El Chamuco (@El_Chamuco) October 27, 2025

Ya prácticamente está terminada toda la electromecánica y a partir de ahora inicia el periodo de pruebas;

Que es muy importante porque requiere pruebas de la señalización, la certificación, todo lo que tiene que ver con el tren;

Son alrededor de tres meses de prueba para poderlo poner a punto.», señaló la mandataria.

En funciones en enero

Eso significa que a finales de enero de 2026 ya podrá usar para toda la población el ´Tren El Insurgente´.

Informó, tras encabezar un recorrido de supervisión de Santa Fe a Observatorio con autoridades federales, estatales y empresas constructoras

Agregó que en noviembre se pone en marcha el tramo de Observatorio a Juanacatlán de la Línea 1 del Metro.

Además, destacó a la Estación Observatorio como la más importante que se ha hecho en la historia del país;

Ya que es única en su tipo y la cual va a permitir conectar distintos tipos de transporte: Metro, Tren, transporte público y transporte foráneo.

Declaraciones

Por su parte, Clara Brugada agradeció el esfuerzo y la coordinación del gobierno federal, el Gobierno del Estado de México y el sector empresarial…

…que participó para convertir al Complejo Observatorio en la gran puerta del poniente de la ciudad que

se va a complementar…

…con un conjunto de transportes eléctricos que van a llegar a la capital del país.

Delfina Gómez agregó que esta mega obra de movilidad no solo es un transporte seguro y económico, sino que ayudará a mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses;

Quienes reducirán sus tiempos de traslado, estarán más tiempo con su familia y de esa manera, esto beneficiará su salud mental.

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous, informó que el Tren “El Insurgente”, de Zinacantepec a Observatorio…

…estará operando con 20 trenes para poder movilizar a 140 mil pasajeros al día.

Conexión

Lo cual permitirá conectar a la Zona Metropolitana de Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México a través de las Líneas 1 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro;

De la Línea 3 del Cablebús; de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) desde la Central de Observatorio; y la Terminal de Autobuses Poniente.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza, consideró un éxito la primera etapa de funcionamiento del Tren “El Insurgente”;

Que ha transportado 12.6 millones de personas desde su inicio de operaciones, con un promedio de 81 vueltas y 22 mil pasajeros por día.

Agregó que, con la ampliación del recorrido hasta Observatorio, el costo del viaje va a ir de 15 a 90 pesos en función del trayecto a recorrer.

Costos

Esto representa un costo más bajo a los 112 pesos que cuesta hoy trasladarse en ese tramo por autobús.

Comparto la alegría de nuestra Presidenta @Claudiashein por la próxima conclusión de obra del Tren "El Insurgente", programada para 2026.

Un proyecto de bienestar, sin precedentes, que conecta a las familias mexiquenses. pic.twitter.com/DoKP0a6Ti9 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) October 27, 2025

La directora general de Proyectos Ferroviarios, Adriana Cardona, detalló que la obra cuenta con un viaducto de 46.6 kilómetros, único en el mundo porque cuenta con tirantes, pendiente y una curvatura;

Mientras que el residente de obra de equipos electromecánicos, Noé Arellano, reportó que de la estación Santa Fe hasta Observatorio ya hay vía, canalizaciones y catenaria;

Finalmente, la residente de obra, Sandy Muñoz, dio a conocer que el flujo diario de usuarios en el Complejo Observatorio…

…se estima en más de 20 mil pasajeros, lo triple de lo que hay actualmente en la estación de Santa Fe.