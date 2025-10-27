Golpe al Huachicol de Agua en Ecatepec

Operación Neptuno desmantela huachicol de agua en Ecatepec. Aseguran 9 inmuebles y combaten a 65 tomas clandestinas operadas por sindicatos

Regeneración, 25 de octubre de 2025.– La Secretaría de Marina (Semar) lideró un operativo conjunto sin precedentes en el Estado de México. La acción buscó frenar el robo y la distribución ilegal de agua potable en diversos municipios del Edomex.

La “Operación Neptuno”, centrada en el municipio de Ecatepec de Morelos, deesplegó cuarenta células en cuarenta y ocho municipios de alta incidencia delictiva. Además, participaron la FGJEM, la CAEM, el SAPASE, la Sedena y las policías locales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirma un patrón criminal en este delito. La mayoría del «huachicol» es manejado por organizaciones sociales con una dudosa «fachada de sindicatos».

Agua sindical

Dichos grupos lucran con el recurso vital a costa de la población de clase media de la zona. Entre estas estructuras criminales destacan “USON”, “ACME”, “Libertad”, “25 de Marzo” y “Los 300”.

En efecto, el despojo del líquido vital afecta directamente a miles de familias ecatepenses. El robo causa escasez artificial, acaparamiento y tarifas abusivas para la gente.

Precisamente en la colonia Ciudad Cuauhtémoc ya se había dimensionado la magnitud del despojo. Autoridades descubrieron y clausuraron sesenta y cinco tomas clandestinas en una línea principal.

El director de Sapase, Francisco Reyes Vázquez, señaló directamente la posible corrupción interna del organismo. «Esto no fue obra de la casualidad,» afirmó el funcionario sobre las tomas clandestinas aseguradas.

De hecho, las autoridades investigan al personal del propio organismo operador de agua municipal. Se presume que ellos pudieron haber instalado las conexiones ilegales hace años para beneficio criminal.

Por otro lado, la «Operación Neptuno» logró importantes aseguramientos contra el crimen organizado en Ecatepec. Se incautaron nueve inmuebles usados para almacenar, explotar y vender el agua robada.

Se clausuraron nueve tomas clandestinas y se aseguró también un pozo de agua explotado ilegalmente. Esto fue resultado del esfuerzo conjunto entre las instituciones de seguridad.