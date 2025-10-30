Tren El Tehuanito iniciará operaciones en diciembre

El tren suburbano del Istmo conectará a Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, y enlaza con el Tren Maya en Palenque

Regeneración, 30 de octubre 2025– El tren suburbano El Tehuanito iniciará operaciones en diciembre de 2025, con dos rutas para el sureste de México. Lo anunció el vicealmirante Octavio Sánchez, director del Corredor Interoceánico, quien confirmó que las rutas serán de bajo costo.

Octavio Sánchez Guillén, director del #TrenInteroceánico 🚉, destacó que llevan a cabo la rehabilitación de las líneas FA y Z. 🛤️



Además, en diciembre entrará en operación el tren de pasajeros suburbano "El Tehuanito".



🕚 Correrá de lunes a viernes en dos rutas de bajo costo. pic.twitter.com/wvUyRAP3EW — IMER Noticias (@IMER_Noticias) October 30, 2025

Corredor Interoceánico

Formará parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;

Un megaproyecto que conecta los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, beneficiando directamente a miles de personas que diariamente necesitan trasladarse entre comunidades y ciudades.

El vicealmirante confirmó que las rutas estarán destinadas a la población de menores ingresos;

Ofreciendo una opción segura y rápida para ir al trabajo, la escuela o realizar actividades comerciales.

De acuerdo con las autoridades del proyecto, El Tehuanito entrará en operación en diciembre de 2025.

Antes de su inauguración, se realizarán pruebas en los tramos ya rehabilitados de las líneas Z y FA, que actualmente ya transportan pasajeros y carga en la región del Istmo.

Inauguración

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la primera etapa del corredor se inaugurará oficialmente en noviembre.

Por su parte, el servicio suburbano del tren quedará listo para el mes siguiente.

Este nuevo sistema se sumará a las rutas ferroviarias que conectan con el Tren Maya en Palenque, ampliando la movilidad en todo el sureste.

El Tehuanito recorrerá parte del Istmo de Tehuantepec, atravesando comunidades de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Aunque las autoridades aún no han publicado el listado final de estaciones, sí se confirmó que el tren operará en dos rutas principales.

Con conexión a la red ferroviaria nacional y a los polos industriales del corredor.

Puntos más importantes

-Coatzacoalcos, Veracruz: donde se ubica una de las administraciones portuarias del corredor.

-Salina Cruz, Oaxaca: conexión clave con el Pacífico.

-Juchitán y Tehuantepec: principales zonas urbanas del Istmo, con acceso directo a la vía ferroviaria.

-Palenque, Chiapas: punto de enlace con el Tren Maya de carga y pasajeros.

-Dos Bocas, Tabasco: área de conexión logística con la refinería.

-Límite con Guatemala: línea en desarrollo para extender el tren hacia Centroamérica.

Además, el vicealmirante Sánchez adelantó que los trenes operarán con tarifas económicas, pensadas para habitantes de bajos recursos;

Y que tendrán frecuencias diarias con horarios adaptados a los flujos laborales y escolares.

Costo y beneficios

El Gobierno federal informó que El Tehuanito será un tren de bajo costo, enfocado en brindar transporte seguro…

…rápido y económico a comunidades que actualmente dependen de transporte por carretera o camionetas particulares.

Aunque las tarifas oficiales no se han publicado, el objetivo es que el costo sea accesible para trabajadores, estudiantes y familias que viajan diariamente entre municipios del Istmo.

Beneficios para la población

-Ahorro en tiempo y dinero, al contar con un medio de transporte directo y estable.

-Conectividad regional, entre ciudades y zonas rurales del Istmo.

-Facilidad para transporte de mercancías pequeñas y productos locales.

-Más empleos e inversión local, gracias a los 14 Polos de Desarrollo del Bienestar que acompañan al proyecto.

-Enlace con el Tren Maya y Guatemala, lo que impulsará el turismo y el comercio.

La presidenta Sheinbaum explicó que el corredor cuenta con 14 polos de desarrollo, de los cuales 9 ya fueron concesionados y 3 están en proceso de adjudicación internacional.

Cada uno ofrecerá incentivos fiscales para empresas que se instalen en la región, generando nuevas oportunidades laborales para los habitantes del sureste.

Estados y municipios beneficiados

El Corredor Interoceánico atraviesa 120 municipios en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, con una población beneficiaria superior a 5 millones de personas.

Hasta el momento, el proyecto ha rehabilitado más de 300 kilómetros de vías férreas y modernizado tramos de carga que también podrán ser utilizados para transporte de pasajeros.

Avanza Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec



Octavio Sánchez Guillén, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, presentó los avances de la obra. Destacó que este año entrará en operación el tren de pasajeros suburbano Tehuanito, con dos… pic.twitter.com/KoUjSpa5g4 — NX Noticias (@NXNoticias) October 30, 2025

El objetivo principal, explicó Sánchez, es crear una plataforma logística y social que impulse el bienestar y el desarrollo del Istmo;

Integrando a comunidades que históricamente no contaban con acceso directo a transporte ferroviario.

Tren suburbano

Con la llegada de El Tehuanito, los habitantes del sureste mexicano tendrán por primera vez un tren suburbano pensado para sus necesidades diarias.

Su bajo costo, las nuevas conexiones y la cercanía con los polos industriales lo convertirán en un medio de transporte clave para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

El proyecto no solo moderniza la infraestructura ferroviaria del país, sino que acerca a las comunidades…

…mejora la economía local y sienta las bases para una conexión comercial directa con Guatemala.

El Tehuanito promete ser más que un tren: será una herramienta de movilidad y bienestar para miles de familias del sur y sureste de México.