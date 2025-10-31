Las Golondrinas, mujeres de Ecatepec en Festival DocsMX

Construir desde cero una colonia sin servicios y criando una familia: el reto que mujeres enfrentaron en Golondrinas, Ecatepec

Regeneración, 30 de octubre 2025– El Festival Docs MX, que finaliza hoy, presentó «Las Golondrinas: Recuerdos del futuro», documental de Pablo Gasca Gollás, que aborda la vida y construcción de una colonia de asentamiento en Ecatepec.

Golondrinas

La colonia Golondrinas está ubicada en el límite del municipio de Ecatepec, en el norte del Estado de México.

Fue un paraje rural con milpas y un río, donde había patos, garzas , flores, árboles frutales, caracoles y chapulines.

Hoy día es hogar de quienes tuvieron que construir desde cero una vivienda, a la cual dieron forma ellas mismas, con sus manos y esfuerzo.

La historia de los habitantes del lugar es el tema del documental «Las Golondrinas: Recuerdos del futuro», que se presenta como parte del festival de documentales DocsMx.

El lunes 27 de octubre tuvimos la oportunidad de asistir a una de las funciones del documental, que se llevó a cabo en la Facultad de Cine.

Al término de la función, hubo una cálida charla con el público, el equipo de producción y el director, Pablo Gasca Gollás.

El proceso

«Fueron 10 años de proceso, una aventura entre el escritor Emiliano Ruiz Parra (coguionista de la película) y yo», comentó Gasca Gollás, en entrevista con Regeneración.

«Sabíamos que sería un proceso largo, sin prisas, que nos permitiera entablar una amistad previa a la grabación con las protagonistas del documental», continuó.

El director dice que esto permitió «que ellas se volvieran cómplices-colaboradoras junto con nosotros de la película;

Y que gente de distintas áreas participara con su creatividad:

Los productores Juan Pablo Miquirray, Miriam Blanco y Melissa Ortiz Massó, la editora Ana García, entre otros».

Las protagonistas

«Las mujeres de Golondrinas formaron su carácter y su forma de entender la realidad a partir de su lucha por fundar un hogar» puntualiza el director.

«Las hazañas por conquistar los servicios y auto-gestionar una colonia fueron atravesadas por procurar una gran unión vecinal».

Hubo que tener «dignidad y creatividad, para así, desde la precariedad conquistar una vida mejor», aclara Gasca.

Financiamiento

Con respecto al financiamiento del documental, Gasca Gollás señaló que «se financió en un principio desde un esquema de bajo presupuesto;

Con dinero del equipo creativo, donantes y el apoyo de IMCINE para desarrollo de proyecto.

Al final del proceso de edición contamos con un apoyo robusto para la postproducción de parte de EFICINE».

Festival Docs MX

Las funciones han sido muy emotivas en el Festival Docs MX. Hay «un público real y nuevo para disfrutar del trabajo;

Además de que las protagonistas por fin lograron verse en pantalla grande» celebra Gasca.

Y continúa diciendo que hay distintas interpretaciones: «por un lado está la gente que se identifica por haber vivido o estar cerca de colonias como Golondrinas;

Y por otro lado, la gente que se sorprende de dichas realidades curando los prejuicios sobre los barrios marginales.

La película funciona hacia adentro o hacia afuera de la comunidad» puntualiza el director.

Recuperar y retratar

«Me interesa poner el documental al servicio de recuperar y retratar voces distantes;

Que nos hablen y dejen registro de realidades escondidas y valiosas para entendernos mejor como sociedad.

En ese sentido tengo varios aces bajo la manga que pronto saldrán a la luz», anuncia Gasca al preguntarle por futuros proyectos.

Curar prejuicios

Para el cineasta, los documentales ayudan a curar prejuicios y éste en particular tiene ese objetivo en mente:

“A quienes les he mostrado el proyecto me dicen: ‘no puedo ver de la misma forma a las comunidades marginales;

Porque uno pensaría que no se esfuerzan, pero no es cierto, ellos han peleado para vivir con dignidad’, señaló Gasca en entrevista con La Jornada.