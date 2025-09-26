Tribunal federal frena la condena de 92 años de José Luis Abarca

Abarca absuelto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, está preso por desaparición de 7 activistas de Unidad Popular

Regeneración, 26 de septiembre 2025– José Luis Abarca Velázquez suma una victoria eventual dentro de su largo expediente de crímenes por los que está acusado y que lo mantienen en la cárcel desde 2014, tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El exalcalde de Iguala, Guerrero, fue señalado de dar la orden de detención y entrega de los estudiantes a un grupo delictivo y posteriormente absuelto de ello.

LIBERAN a Jose Luis Abarca, exalcalde de Iguala y cómplice del Caso Ayotzinapa. El juez tercero de Distrito en Edomex, Everardo Maya, lo amparó para que continúe su proceso en libertad como Murillo Karam, Lozoya y… pic.twitter.com/IAU76rK9RJ — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 23, 2024

Ahora ha sido beneficiado con la decisión de un Tribunal Federal que le otorgó una suspensión.

Esta impide que la condena de 92 años de cárcel que recibió por el secuestro de siete activistas del movimiento campesino Unidad Popular pueda ser ejecutada.

Se trata de una medida cautelar —una disposición judicial o administrativa preventiva— que la defensa del exalcalde ha logrado.

Amparo

Esto, hasta que sea resulto un amparo que Abarca interpuso con la intención de echar abajo la sentencia.

En la causa legal de origen, «el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, en Tamaulipas…»

«…determinó que, pese a que los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido reconocidos como víctimas…«

«…no son considerados terceros interesados, pues la condena no afecta directamente a la reparación del daño que se ha solicitado por parte de las familias.»

Se refiere a la sentencia, por secuestro de siete personas, entre los que se encontraba Arturo Hernández Cardona, líder agrario en la región.

Desaparición

Seis de estos activistas denunciaron a Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y al exsecretario de Seguridad Pública local, Felipe Flores Velázquez, a finales de mayo de 2013.

Un día después desaparecieron. Los cadáveres de Hernández Cardona y dos de sus compañeros fueron encontrados con signos de tortura.

Nicolás Mendoza, uno de los supervivientes de la matanza, declaró en entrevista en 2014:

“Vi cómo Abarca le apuntaba a la cabeza [a Hernández Cardona], en la mejilla izquierda, y le disparaba.

Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar”.

El Tribunal de Tamaulipas explicó:

“En consecuencia, únicamente las mencionadas víctimas, así como las indirectas que se desprendan de su relación familiar inmediata…

…deben ser consideradas como terceros interesados en el presente juicio de amparo”.

Sentencia

En abril pasado, Abarca ya había sido sentenciado a 20 años de cárcel después de que la Fiscalía de Guerrero confirmara…

…que logró establecer la participación del perredista en el asesinato de su compañero de cabildo, Justino Carvajal Salgado…

…quien trabajaba como primer síndico durante la administración de Abarca.

De acuerdo con un comunicado, el exalcalde fue acusado de dar la instrucción para que Carvajal Salgado fuera asesinado a tiros, el 8 de marzo de 2013.

Esta sentencia se sumaba a la de 92 años de prisión.

La absolución

En mayo de 2023, un tribunal confirmó la absolución de Abarca por el secuestro de los 43 de Ayotzinapa.

Los jueces ratificaron la decisión en primera instancia, dictada en septiembre de 2022, que señalaba que no había pruebas suficientes contra el exalcalde de Iguala.

Finalmente, en junio pasado, el exalcalde fue absuelto de forma definitiva en el caso.

Esto, después de que rechazara un amparo interpuesto por los padres y madres de las víctimas sobre aquella primera sentencia absolutoria.

Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre esta decisión, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo:

“No estoy de acuerdo con que los jueces sin explicación alguna absuelvan. No estoy de acuerdo. Cuando hay sustento en la investigación…”

A apenas tres días del aniversario número 11 de la desaparición de los 43 estudiantes, un grupo de normalistas de Iguala…

…familiares de las víctimas, y activistas protestaron afuera de las instalaciones de la SRE en Ciudad de México.

Los padres aseguraron que este era el inicio de la jornada de lucha para conmemorar la memoria de esta fecha, difícil para todo el país.