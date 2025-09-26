A Salinas Pliego puertas del SAT abiertas: Sheinbaum

Diálogo siempre dice Sheinbaum a Salinas Pliego. Negociación de impuestos prohibido por ley. Si paga es beneficiado conforme Código Fiscal

Regeneración, 26 de septiembre de 2025. Con el artículo 28 de la Constitución de fondo la presidenta Sheinbaum le recordó a Ricardo Salinas Pliego que las negociaciones de impuestos están prohibidas por Ley.

Al tiempo que Claudia recordó que la iniciativa de Ley resultó aprobada por el Congreso a iniciativa de AMLO.

«Esta fue incorporada por el Presidente López Obrador en la Constitución; no existía. Bueno, a propuesta para el Congreso y aprobada».

Sheinbaum

Precisó entonces la inviabilidad de una mesa de negociación, cuando además hay un conjunto de expedientes en litigio.

«O sea: la Presidenta, el director del SAT, el secretario de Hacienda, no pueden, por Constitución, condonar, hacer exenciones, en condiciones que fijan las leyes, no se puede».

Grupo Salinas debe pagar como cualquier deudor fiscal: presidenta Claudia Sheinbaum. Añade que hay empresarios ejemplares que sí pagan impuestos y dice que su gobierno no calumnia a nadie y que por el contrario ella ha recibido calumnias de Tv Azteca de Ricardo Salinas Pliego. pic.twitter.com/KOJK5bcQfR — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 26, 2025

«La Constitución claramente dice que: las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes está prohibida».

Ya no es: “Nos sentamos en una mesa, negociamos a ver cuánto te condono, cuánto te exento”, dijo.

SAT

Por otra parte, asentó que dicho Sistema de Administración Tributaria puede cometer errores y que para eso está la Procuraduría de Defensa del Contribuyente.

Además, «los amparos y los tribunales por si se comete alguna injusticia».

El tema es que aquí «ya pasó del viejo Poder Judicial, ni siquiera del nuevo, ya pasó primera instancia, segunda instancia, tercera instancia»

«…, ahora están 9 temas a resolución de la Corte, entre muchos otros que también tienen que ver con asuntos fiscales con otros grupos o alguna otra persona».

Entonces, ¿qué beneficios puede tener?, interrogó seguidamente Sheinbaum y respondió:

«Los beneficios que dice el Código Fiscal: que se le pueden quitar las multas, los recargos, si es que desea pagar. Pero lo que dice la ley».

Entonces, «la puerta del SAT está abierta, pero es en el marco de la ley», sentenció.

Cumplir

Este no es un asunto político, «más allá de cualquier diferencia política, no es un asunto político, es un asunto de cumplimiento de la ley».

Y por eso, se presentan los ejemplos «de casos, obviamente, no pueden darse los detalles, pero ejemplos de casos que están sustentados, que no es una cuestión subjetiva».

#MañaneraPresidenta | SHEINBAUM MANDA A VOLAR A RICARDO SALINAS PLIEGO



🚨🗣️ “Nadie ni nada por encima de la ley” — así arrancó Claudia Sheinbaum respondiendo a Grupo Salinas.



👉 No habrá pactos en lo oscurito ni negociaciones al estilo del viejo régimen. Transparencia total en… pic.twitter.com/3U9LJEzLAA — Juncal Solano (@juncalssolano) September 26, 2025

Además precisó que se coloca en la publicación como si fuera un tema político o como si fuera un tema de un debate político.

Al respecto Sheinbaum resaltó que «la política se discute, se debate y somos un país libre».

Entonces, este no es un asunto de que “has hablado mal de mí o no has hablado mal de mí”.

Ese, digamos, es otro tema, «en todo caso se debate pública y políticamente, en el marco de las libertades que hay en nuestro país».

Pago

El tema aquí es el pago de impuestos.

«…,ha habido muchas mesas con este grupo, no con nuestro gobierno, pero previas con el SAT, de cuánto, realmente, ascienden estos y otros adeudos que tiene».

Hay que decir que hay impuestos que se pagan, el tema son estos juicios.

«Fíjense, son juicios muy antiguos, no son juicios que hayamos puesto en este momento, sino juicios que vienen desde antes del 2018″.

«…, que tienen que ver con una mala utilización de la consolidación fiscal o de esquemas que se utilizaron para evadir impuestos».

Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein lo dejó muy claro: la deuda fiscal de 48 mil 382 millones de pesos de Grupo Salinas no es un tema de negociación en lo oscurito. 🚫



La ley no se negocia, se cumple. Salinas Pliego @RicardoBSalinas debe pagar lo que le debe al… pic.twitter.com/VoMfFPa3UV — Guillermo Santiago (@GuillermoSRguez) September 26, 2025

Corte

No es un asunto de subjetividad. No es que el director del SAT o alguien en el SAT tenga mala fe y quiera hacer algo contra una u otra persona, o algún grupo empresarial.

Asimismo dijo que «son casos que ya han pasado primera instancia, segunda instancia, y ya están llegando a la Corte.

Entonces, ¿qué beneficios puede tener un deudor, este u otros deudores?, y me refiero a grupos, personas físicas o morales, indicó Sheinbaum.

«Cuando se paga el impuesto tiene beneficios: se les descuentan recargos, se les descuentan multas, de acuerdo con su decisión de pagar. Eso es legal y está en el Código Fiscal».

Aclaró que a veces ascienden hasta 25 por ciento de lo que se debe, o sea, representan un monto significativo, pero es legal.

Esto es, subrayó, «no hay nada de una mesa donde nos sentemos “a ver qué te descuento o qué vas a exentar”, porque eso —la Constitución es muy clara— se prohíbe».

Diálogo

Que Salinas Pliego pide mesa de negociación para pago



«…para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley», dice Salinas Pliego #RegeneracionMx https://t.co/E64vliWVwR — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) September 26, 2025

«Repito, el diálogo siempre está abierto, y sí hay un diálogo respetuoso también, tiene que haber un diálogo respetuoso…»

«…, pero no puede ser un diálogo de una negociación de “qué te quito”, porque esto ya se trabajó muchísimo, no es de ahora».

«Vienen algunos desde 2008, o sea, estamos hablando de la época de Calderón, incluso, algunos de la época de Peña Nieto, ni siquiera son del 2018 para acá los 9 casos».

Entonces, ¿quiere pagar?

Adelante, está el SAT para que de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal, públicamente y abiertamente, porque eso sí, nosotros no negociamos esas cosas.

«Y menos “en lo oscurito”, sino de acuerdo con el Código Fiscal: de qué beneficios gozas, por decidir pagar», aseveró la presidenta Sheinbaum desde las Mañaneras del Pueblo en Palacio Nacional.