Ley General de Aguas debe avanzar: Viri Ríos

Se ha vuelto «un esquema que favorece la mercantilización, el acaparamiento y la concentración del agua en muy pocas manos»: Viri Ríos

Regeneración, 25 de noviembre 2025– «Tras las recientes movilizaciones y bloqueos encabezados por grupos de agricultores, Ricardo Monreal anunció que se modificará la iniciativa de Ley General de Aguas presentada por la Presidenta con la intención de atender sus demandas. Esto es un error».

Así dice Viri Ríos y explica por qué.

Opinión

La politóloga y analista mexicana Viridiana Ríos escribió un artículo de opinión en Milenio Diario, sobre la Ley de Aguas. Compartimos extractos.

«Las exigencias planteadas por los agroindustriales buscan conservar el marco regulatorio de 1992″, dice Ríos.

«Un esquema que favorece la mercantilización, el acaparamiento y la concentración del agua en muy pocas manos.

Es un modelo perverso que convirtió al sector agroindustrial en el dueño de facto del 76% del agua en México.

Gracias a concesiones asignadas a entidades privadas conocidas como Distritos de Riego», continúa la analista.

Ley General de Aguas, ¿qué implicaciones tiene? 💦



Esto nos dice @aramirezcuellar, vicecoordinador de Morena en Cámara de Diputados, en #entrevista con @beltrandelrio. pic.twitter.com/T8mppcGzKd — Imagen Radio (@Imagen_Mx) November 25, 2025

Distritos de Riego

El poder de los Distritos es tal que la organización civil “Agua Para Todos” los ha llamado “los millonarios del agua”.

Funcionan como organismos privados que administran el agua, deciden repartición y definen las cuotas que los usuarios deben pagar para acceder al líquido.

«Hoy, operar un Distrito de Riego es un negocio redondo porque la ley exime a la agroindustria de pagar por el agua que extrae y le permite venderla al mejor postor para obtener ganancias millonarias.

Por ejemplo, una gran cantidad del agua de Baja California Norte está acaparada por el Distrito de Riego 014″, señala Ríos.

«Por ello, cada año, el municipio de Tijuana debe comprarle agua al Distrito para lograr abastecer a sus habitantes.

El Distrito abusa y la vende a seis veces el costo de extracción.

Ingresos

Esto hace que, en ciertos años, las ventas de agua le generen más ingresos a la agroindustria que las propias cosechas», dice la politóloga.

Asimismo, señala que «en varias regiones, el acaparamiento agroindustrial del agua ha alcanzado niveles francamente abusivos.

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum lo dijo fuerte y claro 💧🇲🇽



Las protestas contra la nueva Ley de Aguas no defienden derechos: defienden privilegios.



La iniciativa devuelve el agua a la nación, garantiza el derecho humano al agua y evita que siga tratándose como una… pic.twitter.com/oQSuyYGhyZ — Juncal Solano (@juncalssolano) November 25, 2025

La Asociación de Usuarios Productores Agrícolas Santa Rosa, tiene autorización para extraer 394 mil millones de litros anuales.

Esto es, agua suficiente para cubrir las necesidades de 7.2 millones de personas durante un año», acusa.

Explica que la Ley General de Aguas representaba un avance importante para detener estos abusos:

«Prohibía la transferencia automática de permisos entre particulares, frenaba la conversión de concesiones en activos negociables sin escrutinio…

…y creaba un Fondo Nacional de Reserva para redistribuir volúmenes con criterios sociales y de equidad».

«Es falso que esta ley dejaría sin agua a los pequeños agricultores», continúa.

Acompáñenme a ver cómo los del PRIAN y hasta el LeBaron se han estado robando el agua, haciendo pozos o apropiandose ilegalmente.

El porqué no quieren la ley de aguas el Cartel del agua.

Pinche robadera por años los HD la chingada.

Y quieren engañar que Morena va afectar a todos pic.twitter.com/HBIgJTDmlP — 𝕭𝖗𝖊𝖓𝖓🖤🤍 (@Brenn0505) November 25, 2025

Regularización

«La ley planteaba un Decreto de Regularización que abría oportunidades para que productores de menor escala y municipios actualicen permisos vencidos.

Accedan a energía y créditos más accesibles, y pongan fin al mercado negro de concesiones de agua», señala Ríos.

«Es cierto que la nueva ley exige controles más estrictos para renovar permisos, pero eso es una medida necesaria.

Obligar a los concesionarios a medir y reportar sus consumos, y aplicar sanciones más firmes ante prácticas ilegales, es esencial.

Trato al agua

El agua no puede seguir tratándose como un botín que unos cuantos capturan y monetizan», puntualiza la analista mexicana.

Ya finalizando, señala que «entre las demandas de los grupos agrícolas, a las que Monreal pretende ceder, está conservar la herencia automática de concesiones.

Incluso permitir su transferencia discrecional entre particulares.

Si el gobierno cede ante tales presiones, México perderá la oportunidad más relevante en décadas para ordenar el uso del agua y garantizar que todos tengamos acceso a ella.

Sheinbaum no debe retroceder» termina Viri Ríos.

LEY DEL AGUA



Exitoso el Foro para Aportaciones a la Reforma de la Ley de Aguas Nacionales y la iniciativa de la Ley General de Aguas enviadas por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.



Escuchamos a expertos del Colegio de Postgraduados, la Universidad Autónoma Chapingo,… pic.twitter.com/qY1cpJaFAo — Jesús Cuanalo (@JESUSCUANALO) November 25, 2025

Viridiana Ríos

Viridiana Ríos Contreras es una politóloga y analista nacida en la Ciudad de México.

Es conocida por su trabajo en temas de desigualdad, políticas públicas y análisis político en México.

Ha sido reconocida como Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial y participa activamente en medios de comunicación y espacios de debate público.

Se formó en el ITAM – Instituto Tecnológico Autónomo de México, y en la Universidad Harvard.