Trump advierte a Hamás: Si no se desarman «les desarmaremos»

«Dijeron que se iban a desarmar, y si no se desarman, los desarmaremos», declaró en la Casa Blanca en reunión con Milei

Regeneración, 15 de octubre 2025– Los comentarios se produjeron un día después de que los 20 rehenes vivos fueran liberados en Israel tras casi 740 días de cautiverio de Hamás en la Franja de Gaza, aunque los 28 rehenes fallecidos no han sido devueltos aún.

President Donald Trump said Tuesday he wants dead hostages held in Gaza back and warns Hamas if “they don't disarm, we will disarm them.”



Trump made his comments not long after Israel announced it would halve the flow of badly-needed humanitarian aid to Gaza because Hamas has… pic.twitter.com/l7QQgbTrmW — The Baltimore Sun (@baltimoresun) October 15, 2025

Rehenes

Hamás aceptó devolver a todos los rehenes vivos y fallecidos en un plazo de 72 horas desde que se alcanzara un acuerdo con Israel, plazo que comenzó oficialmente el sábado y concluyó el lunes.

Sin embargo, Hamás señaló que tal vez no pudiera localizar todos los cadáveres de los fallecidos, entre ellos los de los estadounidenses Omer Neutra e Itay Chen.

Durante el fin de semana se creó un grupo de trabajo internacional para localizarlos.

«Por encima de todo, recuperad a los rehenes», dijo Trump, añadiendo que Hamás «tergiversó» cuántos de los cadáveres podría devolver.

«Quiero que vuelvan»

«Quiero que vuelvan. Eso es lo que han dicho. Las quiero de vuelta», dijo Trump. «Además, dijeron que iban a desarmarse».

Trump no quiso especificar exactamente qué medidas tomaría para «desarmar» a Hamás por la fuerza.

Sin embargo, ha dicho que respaldaría a Israel para que lleve a cabo todas sus ambiciones militares en la Franja de Gaza si la red terrorista se niega a renunciar a las armas.

Fase dos

Estaba previsto que la fase de desarme comenzara en la segunda fase del acuerdo, que debía comenzar una vez devueltos todos los rehenes.

Sin embargo, Trump sugirió el martes que la segunda fase ya había comenzado en un post de Truth Social cuando dijo:

«Los 20 rehenes están de vuelta y se sienten tan bien como cabe esperar. Se ha levantado una gran carga, pero el trabajo no ha terminado.

¡Los muertos no han sido devueltos, como se prometió! ¡La fase dos comienza ahora mismo!»