Gusano barrenador disminuye 28% en México, esto se sabe

Estricta estrategia binacional desde agosto. Sureste con más casos activos de barrenador. Avanza planta de mosca estéril en Metapa, Chiapas

Regeneración, 15 de octubre de 2025. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México reporta un avance significativo en el control del gusano barrenador del ganado (GBG).

Esto es, la plaga obligó a Estados Unidos a cerrar la frontera a las exportaciones de ganado en pie desde mayo.

Los casos activos de GBG han disminuido un 28% en el país gracias a la estricta estrategia conjunta implementada con autoridades estadounidenses.

Este plan de acción binacional, puesto en marcha durante el mes de agosto, «continúa dando resultados» y busca la eventual reapertura de la frontera a las exportaciones ganaderas, según afirmó la autoridad mexicana en un comunicado reciente.

COMUNICADO | Con protocolo reforzado, Agricultura intercepta oportunamente un caso de gusano barrenador en Querétaro



* Se activó el Protocolo de atención a incursiones, con brigadas de especialistas y acciones preventivas en un radio de 40 kilómetros



* México refuerza la… pic.twitter.com/7HGaqzwojH — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) October 9, 2025

Como resultado de los protocolos de respuesta inmediata aplicados en México, se ha logrado la recuperación completa de 7,245 animales que recibieron el tratamiento oportuno.

Colaboración Binacional y Expectativas de Reapertura

La efectividad de la estrategia es resultado del diálogo «efectivo» entre el secretario mexicano, Julio Berdegué, y la secretaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins.

Si sospechas de la presencia de GBG:

☎️800 751 2100

📱WhatsApp 55 3996 4462

📤App AVISE pic.twitter.com/sxYvg6yUWr — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) October 15, 2025

La titular de la USDA “destacó la constante comunicación entre los titulares de ambas dependencias y que los protocolos de respuesta inmediata en México han dado como resultado que 7,245 animales hayan recibido tratamiento oportuno y se hayan recuperado completamente”.

Ambos países han refrendado su compromiso de seguir trabajando para garantizar la salud de la ganadería, una meta que “se refleja en toda Norteamérica”, beneficiando a productores y consumidores por igual.

El @SENASICA tiene el objetivo de mantener y mejorar el estatus zoosanitario del país a través de la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan al sector pecuario, acuícola y pesquero; además de evitar afectaciones en la salud pública y la economía… pic.twitter.com/qicjGolKDy — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) October 15, 2025

A pesar de estos avances alentadores, la reactivación de las exportaciones, prevista para el mes de noviembre, enfrentó un revés con el registro de un nuevo brote a finales de septiembre en Nuevo León, particularmente en el municipio de Sabinas Hidalgo, seguido de otro caso en Montemorelos en octubre.

Este contexto sanitario obliga a las autoridades mexicanas a redoblar esfuerzos en el control de la plaga para revertir el cierre fronterizo que ha generado pérdidas millonarias.

NO PERMITAS QUE EL GUSANO BARRENADOR TE AFECTE



Con estas recomendaciones, juntas y juntos prevenimos el gusano barrenador del ganado.



Si detectas heridas sospechosas en tu ganado, repórtalo de inmediato a los siguientes números 800 751 2100 o 951 1098090. Si tú presentas… pic.twitter.com/27JJWlnqBC — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) October 14, 2025

Hasta ahora la industria ha calculado pérdidas por 1,300 millones de dólares, con la interrupción del envío de al menos 650,000 cabezas de ganado al país vecino.

Chiapas Sigue en Alerta Máxima

Si bien la disminución general del 28% representa un hito en la lucha contra esta infestación, es fundamental destacar que ciertas regiones geográficas aún mantienen una situación de alerta sanitaria.

Según el Informe de Casos Activos de GBG con corte al 10 de octubre, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el estado de Chiapas se mantiene como la entidad con el mayor número de casos, registrando 237 activos.

A modo de contraste, Chiapas acumula un total de 4,012 casos registrados entre el 20 de noviembre de 2024 y el 4 de octubre de 2025, superando ampliamente a Oaxaca con 954 casos y Tabasco con 898 casos acumulados en el mismo periodo.

Por consiguiente, la atención se centra ahora en el sureste mexicano.

Precisamente en Chiapas se avanza en la construcción de la nueva Planta de Cría y Esterilización de Mosca del Mediterráneo en Metapa de Domínguez.

Las obras de dicha Planta iniciaron en julio y se espera que el complejo esté listo para el primer semestre de 2026 para avanzar en la erradicación definitiva.