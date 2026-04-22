Trump extiende indefinidamente el alto al fuego con Irán

Alto al fuego hasta que Irán elabore propuesta para negociar. A petición de Pakistán el cese de ataques. Continúa bloqueo a puertos iranís

Regeneración, 21 de abril de 2026. En redes destacan que Trump extiende indefinidamente el alto el fuego con Irán, en lo que se denominó como «un giro inesperado» en las redes sociales.

Y es que el presidente de EE.UU anunció el martes que extenderá el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán hasta que Teherán se siente a la mesa de negociaciones con una propuesta.

Trump

Debido a que el Gobierno de Irán está seriamente dividido, lo cual no es inesperado, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif…

…, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió Trump en una publicación de Truth Social.

Añadió que el ejército estadounidense permanecería en estado de alerta mientras mantiene el bloqueo de los puertos iraníes.

El alto el fuego se mantendría «hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, de una forma u otra», continuó.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó en un comunicado que el viaje de la delegación estadounidense a Pakistán no se realizaría el martes, y agregó que «cualquier otra novedad sobre reuniones presenciales será anunciada por la Casa Blanca».

Señal

La prórroga supone un giro radical para Trump, quien horas antes había declarado en una entrevista con CNBC que se oponía a extender el alto el fuego.

“No nos queda mucho tiempo”, dijo el martes por la mañana, y añadió que preveía que se producirían “bombardeos” si no se llegaba a un acuerdo.

Dijo que Irán podría colocarse «en una posición muy ventajosa si llega a un acuerdo».

El anuncio se produjo después de que la agencia de noticias estatal iraní Tasnim informara el martes que el equipo negociador del país comunicó a Estados Unidos, a través de Pakistán, que no asistiría a las conversaciones en Islamabad.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, agradeció a Trump la extensión del alto el fuego en una publicación de Truth Social el martes.

Al tiempo que reafirmó que continuará actuando como mediador entre Estados Unidos e Irán.

“Espero sinceramente que ambas partes sigan respetando el alto el fuego y puedan concluir un ‘Acuerdo de Paz’ integral durante la segunda ronda de conversaciones prevista en Islamabad…

«…, para poner fin de forma definitiva al conflicto”, escribió Sharif.

Casa

Por otra parte, la Casa Blanca anunció el domingo que el vicepresidente Vance encabezaría la delegación estadounidense a Islamabad.

El cual también incluía al principal enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y a Jared Kushner para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.

Sin embargo, el martes, las negociaciones para una segunda ronda de conversaciones parecían estar en el limbo, ya que Vance seguía en Washington al acercarse el miércoles.

Esto es, fecha límite para el alto el fuego de dos semanas.

Trump no hizo más comentarios sobre el asunto el martes por la tarde durante un evento en honor a los campeones de la NCAA en la Casa Blanca, que tuvo lugar poco después de que prorrogara el alto el fuego.

Según AP, los líderes paquistaníes trabajaron intensamente a última hora del martes para lograr que ambas partes acordaran una segunda ronda de conversaciones sobre un alto el fuego.

El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, instó el lunes a ambas partes a considerar la posibilidad de prorrogar el alto el fuego.

Esto, para dar una oportunidad al diálogo y la diplomacia.

Geografía de la guerra

En redes se destacan las tensiones entre Washington y Teherán después de que las fuerzas estadounidenses interceptaran y atacaran un buque de carga iraní.

Mismo que intentaba evadir el bloqueo naval impuesto cerca del estrecho de Ormuz.

Esto es la primera intercepción de EE.UU tras su bloqueo, el cual Irán prometió responder.

Cabe destacar que el domingo, Trump amenazó con atacar la infraestructura iraní si Irán no aceptaba el acuerdo ofrecido por Estados Unidos en las negociaciones.

Medidas

Por otra parte, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones para evitar que Teherán obtenga componentes para su programa de misiles balísticos y drones.

Las sanciones se impusieron a 14 personas, entidades y aeronaves con base en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Lo que pone de manifiesto la red de Teherán en toda la región, incluso en países que ha atacado a lo largo de los casi dos meses de guerra.

Al tiempo que The Hill dice Gregory Brew, analista sénior especializado en Irán y petróleo del Eurasia Group, afirmó que la retirada de Trump de sus ataques contra Irán «parece una señal para los mercados».

“Puede que las conversaciones estén en el aire, pero el tiroteo no se reanudará mañana”, publicó en la plataforma social X.

“Por otro lado, si Irán sentía alguna presión por la expiración del alto el fuego, ahora ya no la siente.”

Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Instituto Quincy, de visión moderada, dijo que el alto al fuego indefinido es una forma de encontrar una salida sin tener que hacer concesiones a Irán.

“No es una situación estable, pero sí una en la que Trump consigue lo que más le importaba —salir de la guerra— mientras que Irán se ve privado de lo principal que buscaba: el levantamiento de las sanciones”, publicó en X.