Líbano: Militar israelí destruye escultura de Jesucristo

La fotografía de un militar israelí destrozando una escultura de Jesucristo en Líbano despierta la condena internacional

Regeneración, 21 de abril 2026– La imagen de un militar israelí utilizando un martillo para dañar una figura de Jesucristo en el sur del Líbano ha suscitado múltiples críticas, en un hecho por el que el primer ministro israelí prometió «acciones severas».

URGENTE: El ejército israelí ha condenado a dos soldados a 30 DÍAS de cárcel por DESTRUIR una estatua en Jesús, según AP



Uno de ellos fue visto usando un MARTILLO NEUMÁTICO contra la cabeza de Jesús

pic.twitter.com/em0GZIeq6h — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) April 21, 2026

Crucifijo

Los habitantes de la localidad libanesa de Debel comentan que el crucifijo se encontraba frente a la vivienda de una familia.

Esa área se sitúa en medio del conflicto entre el ejército israelí y la milicia chiita Hezbollah.

El sacerdote Fadi Flaifel, quien lidera la comunidad cristiana de Debel, declaró a la BBC que rechazaban «completamente la profanación de la cruz».

«Esto va en contra de los derechos humanos y no es un acto civilizado», afirmó. Agregó que ya habían ocurrido incidentes parecidos en el pasado.

Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó en X que estaba «sorprendido y apenado».

«Condeno este acto en los términos más firmes. Las autoridades militares están realizando una investigación judicial sobre este asunto.

Y se implementarán sanciones disciplinarias estrictas y apropiadas contra el responsable», añadió.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que estaban examinando el suceso «con gran seriedad».

Involucrados

Las FDI afirmaron que «se tomarán las decisiones adecuadas respecto a los involucrados» y que estaban trabajando con la comunidad cristiana para «restituir la estatua a su lugar».

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, quien es un ministro bautista, respondió en X que «se requieren consecuencias rápidas, severas y públicas».

Adeeb Joudeh AlHusseini, el guardián de las llaves de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, rechazó el incidente en una declaración:

«No es un hecho aislado, sino una violación directa de una sacralidad que trasciende la piedra y la madera, afectando la dignidad de la fe en sí misma», dijo.

Condena

Figuras públicas conservadoras de Estados Unidos no tardaron en criticar la imagen del soldado israelí golpeando la estatua de Jesús.

«Horrible», escribió Matt Gaetz, exasesor del presidente Donald Trump y excongresista, al compartir la fotografía.

Este suceso ocurrió mientras miles de soldados israelíes continúan en una extensa zona en el sur del Líbano.

Sucedió después de que el viernes se implementara un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Alto el fuego

Esto marcó el final de seis semanas de combates entre las FDI y Hezbollah, aunque ambas partes se han culpado mutuamente por violaciones.

Hezbollah lanzó ataques aéreos contra Israel en apoyo a Irán dos días después de que las FDI y las fuerzas estadounidenses comenzaran a bombardear territorio iraní.

Israel inició una campaña militar el 2 de marzo, lo que ha llevado al desplazamiento de más de un millón de libaneses.

Más de 2,290 personas han perdido la vida, entre ellas 177 niños y 100 trabajadores de la salud, según las autoridades libanesas.

Además, 13 soldados israelíes y dos civiles han fallecido debido a los ataques de Hezbollah en el mismo periodo, según funcionarios israelíes.