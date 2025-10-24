Zhi Dong a EE.UU, México agradece colaboración de Cuba

Brother Wang y dos más detenidos en La Habana el 31 de julio. Por gestiones de México ya se encuentra en manos de autoridades de EE.UU

Regeneración, 23 de octubre de 2025. México confirmó que Zhi Dong «N» ha sido entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Cabe resaltar que lo anterior en el contexto de la cooperación internacional, marco en el cual agradeció a las autoridades cubanas su colaboración en la detención del narco de origen chino y prófugo.

Redes

Y es que por medio de redes sociales el titular de Seguridad Pública informó las acciones coordinadas de los gobiernos.

Resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación, el 30 de octubre de 2024 autoridades mexicanas del @GabSeguridadMX detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong “N”, identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero… pic.twitter.com/0J3ieN3uE3 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 24, 2025

Asimismo, relató la captura, fuga y hasta la entrega del personaje a los Estados Unidos.

«Resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación, el 30 de octubre de 2024 autoridades mexicanas del Gabinete de Seguridad…»

«…,detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong “N”, identificado como responsable del tráfico internacional de droga…»

«…, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia, quien cuenta con una Notificación Roja de Interpol».

Seguidamente en su mensaje Harfuch puntualizó sobre la fuga y el apañon.

«El 11 de julio de 2025, se fugó de las autoridades después de que un juez lo beneficiara con la medida de prisión domiciliaria…»

«…, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y se alertó a las instancias internacionales».

En diferentes acciones operativas realizadas el día de ayer en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 aseguraron en Culiacán más de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, y un laboratorio clandestino con más de 3,400 litros y una tonelada… pic.twitter.com/Cj37l4BCnf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 21, 2025

Cuba

Ya luego, confirmó la detención del capo al tiempo que resaltó la colaboración del gobierno de Cuba.

«El pasado 31 de julio fue detenido en Cuba junto con otras dos personas y el día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos…»

«.., como resultado de las gestiones realizadas por la FGR, en un operativo encabezado por Defensa, Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública.

E incluso, Relaciones Exteriores y el Centro de Inteligencia.

«Agradecemos a la Presidencia de Cuba por su valiosa colaboración».

Por instrucciones de la Presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, impulsamos una coordinación cada vez más estrecha con los 32 estados de la República.

El trabajo en equipo es fundamental: los Gabinetes de Seguridad locales son clave para reforzar las capacidades de cada entidad… pic.twitter.com/dkxaiHlvRL — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 22, 2025

Zhi Dong objetivo prioritario de EE.UU. Proveedor de precursores químicos a cárteles. Fugado en julio pasado por túnel de su casa en Tlalpan

Y es que desde el 22 de octubre en redes destacan que Zhi Dong Zhang ha sido detenido en Cuba. Las autoridades cubanas informaron a México de la detención y notificaron lo entregarán a autoridades mexicanas.

Zhi Dong está acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas través de una organización criminal con vínculos con el Cartel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nuevo Generación (CJNG).

Además, por ser objetivo prioritario para Estados Unidos, se espera su extradición a USA.

Segunda

Dong ha sido capturado por segunda ocasión, Zhi Dong Zhang, alias «Brother Wang». mismo quien se fugó en julio pasado por un túnel desde su casa en Tlalpan.

Esto, tras destruir su brazalete electrónico y evadir la vigilancia de la Guardia Nacional, que sólo resguardaba el exterior del domicilio.

Y es que el sujeto enfrentaba un proceso de extradición a EE. UU., donde se le acusa de traficar más de mil kilogramos de cocaína.

E incluso mil 800 kilos de fentanilo y 600 de metanfetamina, además de lavar al menos 20 millones de dólares entre 2020 y 2021.

Primera

Cabe destacar que se le detuvo inicialmente el 30 de octubre de 2024 por Fiscalía, Marina, Defensa e Inteligencia.

En hechos ocurridos, en inmediaciones de Santa Fe en la alcaldía de Cuajimalpa.

Sin embargo, aunque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, un juez federal le otorgó arresto domiciliario.

Entre los detalles se cita que tras la fuga, la FGR intentó imputarle el delito de «resistencia de particulares» por quitarse el dispositivo de localización.

Pero, he ahí el pero: Un juez del Reclusorio Oriente se declaró incompetente, decisión que fue impugnada ante un Tribunal Colegiado.

Todo ello en el contexto del proceso de juicio de extradición a EE.UU.

Segunda

Mientras en la primera fuga se indican irregularidades del personal de custodia y de autoridades judiciales, en la segunda captura se le detuvo en La Habana.

Esto como parte de la operación internacional para su captura, incluyendo una ficha roja de Interpol, desatada por el gobierno de México.

Después de varios meses de búsqueda, las autoridades cubanas informaron sobre su detención en La Habana, donde estaba con un pasaporte falso.

Datos

Se dice que su organización ha operado con ganancias ilícitas superiores a 150 millones de dólares anuales.

Esto, ya que Zhi Dong Zhang utilizaba empresas fachada y cuentas bancarias para lavar dinero y facilitar el tráfico de drogas.

Su red se extendía desde México hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Desde 2016 operaba en estas actividades delictivas.

La FGR informó que Zhi Dong Zhang es un ciudadano chino y utilizaba sobrenombres como ‘Brother Wang’, ‘Pancho’, ‘HeHe’, ‘Chino’, ‘GG’, ‘Kun Li Hernández’, ‘Chang Li Gong Sun’, ‘Memo’, entre otros.