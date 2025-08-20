Trump ordena investigación sobre contenido de los museos

Trump se lanza contra museos por promover ideología «woke» – de la diversidad-. Fiscales harán lo mismo que con las Universidades, dice

Regeneración, 19 de agosto de 2025. Trump, anunció el martes que pidió una investigación sobre el contenido de los museos y pidió a los fiscales proceder del mismo modo que se ha hecho en contra de las universidades.

Y es que a Trump le molesta que los museos hablen de la esclavitud en lugar de ensalzar la supuesta grandeza de EE.UU.

Trump

Cabe destacar que portales como EFE subrayan que desde su regreso a la Casa Blanca Trump lleva adelante una cruzada contra las instituciones educativas y culturales.

Esto porque él apoyan la ideología «woke», un término peyorativo de la derecha radical para designar las políticas de fomento de la diversidad.

«Los museos de Washington, pero también de todo el país, son en esencia los últimos vestigios del ‘wokismo, denunció Trump en su red Truth Social.

He dado instrucciones a mis fiscales para que revisen (las políticas de) los museos e inicien exactamente el mismo proceso que se ha seguido con las universidades, donde se han logrado enormes avances.

«Este país no puede ser ‘woke’ porque el ‘WOKISMO’ SE HA TERMINADO», proclamó.

Revisar

Por otra parte, se subraya que la Casa Blanca anunció la semana pasada, en una carta dirigida a la Smithsonian Institution, que el gobierno realizará un examen exhaustivo de las exhibiciones.

Esto, para garantizar su «alineamiento» con la visión de Trump de «restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense».

«La Smithsonian está FUERA DE CONTROL», publicó Trump, al lamentar que solo plantee «lo horrible que es nuestro país, lo terrible que fue la esclavitud».

Trump se queja que no hay «nada sobre el éxito, nada sobre la brillantez».

Incluso se recuerda que Trump firmó en marzo pasado un decreto para retomar el control del contenido de los museos del Smithsonian.

Al cual acusa de revisionismo histórico y adoctrinamiento ideológico racial, especialmente durante los gobiernos Obama y Biden.

El gobierno estadounidense justificó estas medidas contra los museos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará en 2026.

Trump busca depurar a museos y universidades de lo que consideran ideas progresistas a favor de las minorías.

Woke

Por otra parte se abunda que el termine «woke» está tomado de las luchas afroestadounidenses, los términos en inglés «woke» y «wokismo» se refieren a «estar despierto» ante las injusticias.

Por ello, la Casa Blanca ha ordenado una revisión exhaustiva de las exhibiciones en varios museos del Smithsonian.

Así, se espera que los museos modifiquen el contenido que se considere «ideológicamente motivado» o «divisivo».

En el contexto se indica que en mayo, la directora de la Galería Nacional de Retratos de Washington, Kim Sajet, fue despedida.

Esto es, una acción que algunos medios han relacionado con la presión ejercida por la administración de Trump sobre la institución.

Duro

Durante su primer mandato, Trump amenazó con recortar la financiación de programas de arte y cultura, argumentando que se trataba de un «desperdicio del dinero de los contribuyentes».

Aunque no se llevaron a cabo recortes masivos, esta postura generó una fuerte reacción en el sector cultural.

Sin embargo, sus acciones han generado un debate considerable sobre la independencia de las instituciones culturales y el papel del gobierno en la curaduría de las exposiciones.