Jefa Clara lanza megabachetón nocturno en CDMX

100 días de bacheo nocturno para reparar mil kilómetros de cinta asfáltica de la CDMX. 50 brigadas en Bacheo Programado Nocturno: Brugada

Regeneración, 20 de agosto de 2025. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció el bacheo nocturno planificado de la capital del país.

El objetivo es garantizar una ciudad libre de baches, con seguridad vial, y que garantice que autos, motocicletas, bicicletas, puedan tener las condiciones de vialidad seguras.

CDMX

«Me da gusto estar esta noche, en que inicia este programa importante de bacheo, denominado Bacheo Programado Nocturno».

Así dijo en conferencia de prensa Clara Brugada.

Seguidamente, explicó que «es una acción que está planeada, que está planificada, para que las vialidades principales que tenemos como ciudad, las podamos atender todas las noches».

«10 kilómetros cada noche, en la Ciudad de México», asentó.

Este programa tiene una planeación, para garantizar que durante 100 días podamos llegar a mil kilómetros de bacheo.

«Mil kilómetros de bacheo programado en la Ciudad de México. Y es nocturno, porque queremos afectar en lo mínimo a la población».

Esto es, explicó, «no lo podríamos hacer como lo tenemos hoy considerado, durante el día, porque esta gran avenida en la que transitan cientos de miles de personas, tendría que ser afectada».

Brigadas

Hoy arrancamos este programa, con estas 50 brigadas «que van a dedicar su tiempo estas noches, a atender uno de los temas prioritarios en la Ciudad de México».

«No partimos de cero. Llevamos en estos meses, desde que entramos, con un proyecto muy grande de atender los baches».

Hemos atendido 200 mil baches y luego vinieron las lluvias, precisó Brugada.

«Lluvias tan intensas como no había habido desde hace mucho tiempo…que han afectado la carpeta asfáltica».

Detalló tres acciones principales.

La primera es ésta: el Bacheo Programado Nocturno. La segunda acción, es la atención a los reportes ciudadanos y también a las emergencias.

«Esto significa que tendremos también personal para estar atendiendo todas las solicitudes que nos hagan».

Nos hemos propuesto un reto:

«…que las solicitudes ciudadanas que sean reportadas al *0311, o que a los medios de comunicación les lleguen y las puedan reportar a este número…»

«.., tenemos el reto de atender ese bache, en menos de 48 horas».

Cabe destacar que la Jefa Clara apuntó:

«…queremos que se verifique. Y que los medios de comunicación, así como nos ayudan a difundir sobre los baches que hay, también nos ayuden a difundir el cumplir con cerrar los mismos».

Atender los reportes y las emergencias, será una tarea diaria. «Y el secretario de Obras estará muy al tanto de que se cumpla cada una de las solicitudes».

Carpeta CDMX

Y la tercera acción es la más importante también, porque lo que necesitamos en la ciudad es cambiar el pavimento.

«… reencarpetar o repavimentar las avenidas principales, que tengan ya una situación de muchos baches, o que amerite técnicamente ya ser repavimentada».

En la #CapitalDeLaTransformación concluimos el #Megabachetón atendiendo más de 173 mil baches como un compromiso con las y los ciudadanos. ¡Y no descansamos! Vamos a continuar atendiendo las 217 vialidades primarias de nuestra ciudad para garantizar una mejor seguridad vial.

Este programa nos ayuda a que con una buena repavimentación, garanticemos aminorar por completo los baches.

No es lo mismo tapar un bache, que reencarpetar una avenida principal; porque se hace con todas las medidas técnicas necesarias.

Esto, «para que no tengamos afectaciones o rectificaciones que hacer al propio pavimento. Por eso, tenemos propuesto pavimentar 250 kilómetros de vialidades en la CDMX».

Octubre

Vamos a iniciar en octubre, ya que hayan pasado un poco las lluvias, y vamos a concluir en mayo del 2026.

Para esa fecha, tendrán que estar atendidos 250 kilómetros, que en metros cuadrados son más de 4 millones de metros cuadrados.

«Con esto, tendremos una parte muy importante de la ciudad con un nuevo pavimento. Un pavimento duradero, que evite, como hemos ahora enfrentado en este año, muchos baches».

Si logramos atender 250 kilómetros en este año, de octubre a mayo del 2026, estaremos avanzando estratégicamente, para que los baches cada vez sean menos.

«Con mucha responsabilidad, vamos a echar a andar este programa, el nocturno, en atención a las emergencias y reportes ciudadanos y a la pavimentación».

Además, Clara dijo que «lo hacemos de noche para que en las mañanas, cuando el pueblo se levante y se vaya a trabajar…encuentre una ciudad mejor; una ciudad corregida en baches».

«Una ciudad segura y una ciudad para beneficio de todas y todos».

Trabajadores

Muy emotiva, la Jefa Clara de la CDMX lanzó un mensaje a trabajadoras y trabajadores del bacheo:

«A los trabajadores, trabajadoras, responsables de cuadrilla, responsables de este programa, les encargo hacer el trabajo bien, como lo saben hacer».

Porque bachear no es aventar «mezcla en ese lugar; implica un trabajo previo, difícil, pero esta ciudad y sus trabajadores saben cómo realizarlo y lo hacen bien».

Y sentenció:

«…un aplauso a toda la fuerza operativa del Gobierno de la Ciudad…que arranque el día de hoy. ¡Que arranquen los trabajos de bacheo en la CDMX».

«Planificado, esmeradamente trabajado, para beneficio de la ciudadanía», dijo la Jefa Clara.