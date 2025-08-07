Trump por censo de población sin migrantes indocumentados

Trump ordena a Comercio un nuevo censo de alta precisión con base en resultados presidenciales 2024. Personas sin documentos no serán contadas

Regeneración, 7 de agosto de 2025. Trump, anunció el jueves que ordenó al Departamento de Comercio que comience a trabajar en un nuevo censo de población que excluya a los inmigrantes indocumentados.

Y es que eso significa un cambio drástico censal, que tradicionalmente hace un recuento de las personas habitando en EE.UU sin importar su estatus migratorio.

Trump

“He dado instrucciones a nuestro Departamento de Comercio para que comience de inmediato a trabajar en un nuevo CENSO...»

«.. de alta precisión basado en datos y cifras actuales…»

«.. y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las elecciones presidenciales de 2024”.

Lo anterior, escribió Trump en una publicación en Truth Social, reporta CNN.

“Las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos no serán contadas en el censo”, añadió.

Constitución

Por otra parte, con relación a la ciudadanía por nacimiento el Gobierno de Trump planea solicitar rápidamente a la Corte Suprema que revise la constitucionalidad del decreto.

Mismo, emitido por el presiente Donald que busca, precisamente, poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

Se precisa que a fines del mes pasado, el 9º Circuito de Apelaciones de EE.UU. confirmó el fallo del juez que bloqueó la implementación del decreto a nivel nacional.

Así, se indica que la apelación obligaría a la Corte Suprema a abordar el tema que evitó en su fallo principal de este verano.

Esto es, determinar si el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento está permitido bajo la 14ª Enmienda.

Por otra parte, se indica que el fallo del 9º Circuito del 23 de julio representó la primera vez que un tribunal de apelaciones concluyó plenamente que la política es inconstitucional.

Ese tipo de fallo suele ser el último paso antes de que la parte perdedora decida si pide a la Corte Suprema que revise el asunto.

Fallos legales

El 1º Circuito de Apelaciones de EE.UU. parece estar listo para emitir una decisión similar en las próximas semanas.

Esto, tras escuchar argumentos el viernes pasado en una serie de casos en los que tribunales inferiores en Nueva Hampshire y Massachusetts dijeron que la orden de Trump violaba la Constitución.

Así como precedentes de la Corte Suprema de décadas y la ley federal.