Parque Bajío en Michoacán: 1er Polo de Desarrollo para Bienestar

1er Polo de Desarrollo para el Bienestar del Plan México en Zinapécuaro, Michoacán. Cuenta con inversiones de Citelis y Artifibras: Sheinbaum

Regeneración, 7 de agosto de 2025. La presidenta Sheinbaum anunció el primer polo de desarrollo que se ubicará en Zinapécuaro, Michoacán.

“Muchísimo gusto de anunciar el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar en Michoacán, que ya tiene inversionistas comprometidos…»

«…; inicia ya esta fase de impulso al desarrollo con bienestar de nuestro país».

«Plan México, viento en popa”, proclamó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Polos

Durante la #MañaneraDelPueblo encabezada por la presidenta @Claudiashein, el gobernador @ARBedolla destacó que Michoacán cuenta con energía eléctrica suficiente y 100% limpia.



Un factor clave para atraer inversión y fortalecer el crecimiento de los Polos del Bienestar con… pic.twitter.com/51uAENyjOD — CFEmx (@CFEmx) August 7, 2025

Así lo dijo la presidenta al anunciar el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar que forma parte del Plan México y se ubica en Zinapécuaro, Michoacán.

Mismo que cuenta con inversiones de Citelis y Artifibras.

Por su parte, Ebrard informó que con este anuncio se concretan las primeras inversiones en los Polos de Desarrollo para el Bienestar, conforme al compromiso presidencial de comenzar en agosto.

En tanto que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que se trata de Parque Bajío.

Esto es, además, que el nuevo Polo de Bienestar que se ubica en la zona metropolitana de Morelia, en un predio de 346 hectáreas.

Destaca la presidenta Claudia Sheinbaum que desde la mañanera se explican los avances de los polos de desarrollo para el bienestar, el Plan México y se da cuenta que empresarios nacionales y extranjeros siguen confiando e invirtiendo en el país. pic.twitter.com/qY0sGJAnlu — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) August 7, 2025

E incluso, dijo cuenta con conectividad ferroviaria a través de Canadian Pacific Kansas City desde el puerto de Lázaro Cárdenas.

Vía terrestre por la Autopista de Occidente, que comunica la Ciudad de México con Guadalajara.

Además, se localiza a cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Morelia, lo que permitirá contar con servicios aduaneros de primera mano.

Inversiones

México registra récord con más de 23 millones de empleos en julio. Por primera vez, formalizamos ante el IMSS a 1.2 millones de trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales. Es, quizá, una de las reformas más importantes, no sólo en nuestro país, sino en el mundo.… pic.twitter.com/s6G33TtVbS — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 7, 2025

Añadió que la inversión superior a mil millones de pesos por parte de Citelis representa la primera etapa.

La cual se suma los 13 mil millones anunciados por la presidenta Sheinbaum en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Recordó que en la terminal portuaria se amplían terminales logísticas de contenedores de Hutchison Ports y APM Terminals.

Lo anterior, con inversión conjunta de cuatro mil millones de pesos, lo que coloca a Michoacán a la vanguardia en logística internacional de mercancías.

“Tenemos energía eléctrica suficiente en Michoacán, 100 por ciento limpia, que también es otro atractivo; tenemos gas natural».

«…, estamos trabajando con Cenagas en la disposición del gas natural para las industrias».

En julio, la inflación bajó a 3.51 por ciento anual, de acuerdo con Inegi.



Factores como el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que mantiene estable el precio de la canasta básica, así como el acuerdo voluntario con gasolineros, contribuyen a esta importante… pic.twitter.com/OKSyGPW6Gi — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 7, 2025

«Y tenemos, sobre todo, toda la capacidad de las universidades y tecnológicos de Morelia a disposición de la inversión”, dijo el gobernador ante Sheinbaum.

Mercado

El director general de Citelis, Eduardo Ramírez, mencionó que empresas internacionales como Mercado Libre y Amazon formarán parte de este Polo de Bienestar.

Destacó asimismo que las empresas michoacanas coinciden y se alinean al Plan México para el futuro próspero de la entidad en torno a la industrialización.

En Palacio Nacional, analizamos con gobernadoras y gobernadores los avances de IMSS-Bienestar; la transformación avanza con salud universal, gratuita y de calidad. pic.twitter.com/pP6JMYuTzD — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 7, 2025

Por otra parte, el director general de Artifibras y presidente de la Asociación de Industriales de Michoacán, David Martínez Gómez Tagle, subrayó que es tiempo del Plan México.

Y, por lo que trabajarán en conjunto para impulsar este Polo de Bienestar en beneficio del desarrollo del estado.