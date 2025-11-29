Trump quiere cerrar puertas migratorias a 19 países

Trump amenazó con detener la migración de países del tercer mundo, reevaluará admisiones de Biden tras tiroteo en Washington, DC

Regeneración, 28 de noviembre 2025– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que “suspendería permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo” tras el tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional en Washington por parte de un ciudadano afgano.

UK's Channel 4 News cover President Trump wanting to pause migration from third world countries



In response to the Trump administration failing to vet properly the Afghan who murdered the National Guard person, leaving the other still critically injured; can only hope he pulls… pic.twitter.com/XbRe7GaUai — Farrukh (@implausibleblog) November 28, 2025

Plan contra la inmigración

Trump promete no sólo detener la futura inmigración, sino también reevaluar los millones de admisiones de inmigrantes emitidas bajo la administración Biden, según AFP.

Dijo que su plan incluiría deportar a los no ciudadanos que, en sus palabras, no contribuyen o plantean problemas de seguridad.

Además, planea recortar los beneficios federales para todos los no ciudadanos estadounidenses.

Los comentarios son vistos como una intensificación dramática de la agenda del segundo mandato del presidente.

Trump se ha centrado cada vez más en deportaciones masivas y severas restricciones de entrada a Estados Unidos.

Declaración

En su declaración, calificó la medida como necesaria y dijo: “Sólo la MIGRACIÓN INVERSA puede curar completamente esta situación”. »

Al mismo tiempo, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emitieron una nueva guía de políticas.

Estas ordenan una revisión integral de cada tarjeta verde perteneciente a personas de países clasificados como de “alto riesgo”.

Ataque

Esto se produce tras el ataque perpetrado por un ciudadano afgano que mató a la especialista del ejército estadounidense Sarah Beckstrom, de 20 años.

Así como al sargento de la Fuerza Aérea estadounidense Andrew Wolfe, de 24 años, en Washington DC el miércoles.

El director de USCIS, Joseph Edlow, dijo que la nueva directiva ya está en vigor.

Se aplicará a todas las solicitudes pendientes y futuras presentadas a partir del 27 de noviembre de 2025, según un informe de la agencia de noticias PTI.

Añadió que ahora se utilizarán “indicadores negativos específicos de cada país” durante los controles de seguridad.

19 países señalados

Los 19 países nombrados en la lista actualizada son: Afganistán, Myanmar, Burundi, Chad, República del Congo, Cuba y Guinea Ecuatorial.

Además de Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen.

Estos mismos países fueron incluidos en una orden de restricción de viajes emitida por Trump a principios de este año, dirigida a amenazas percibidas a la seguridad.

«Tercer Mundo»

El término “Tercer Mundo” se utiliza a menudo en política, pero en realidad no existe en la política de inmigración estadounidense.

Originariamente proviene de la Guerra Fría y se refería a países que no estaban alineados ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética.

Con el tiempo, la gente empezó a utilizarlo, a menudo incorrectamente, para describir a los países más pobres o en desarrollo.

La mayoría de los 19 países en la lista de la administración caen en una de tres categorías:

Países de ingresos bajos o medios, países que enfrentan conflictos o inestabilidad y países que requieren controles de seguridad adicionales.