Trump sobre buscar un tercer mandato: «Me encantaría hacerlo»

El mandatario ha tenido posiciones encontradas al respecto. Pero en reunión con demócratas, exhibió gorras de «Trump 2028»

Regeneración, 28 de octubre 2025– El presidente Trump volvió a insinuar el lunes su intención de postularse para un tercer mandato, diciéndoles a los periodistas mientras se dirigía a Japón que «le encantaría hacerlo».

Trump on a third term: “I would love to do it. I have the best numbers ever. Am I not ruling it out ? You’ll have to tell me.” pic.twitter.com/k5m5SLPcB6 — IT’S TIME FOR JUSTICE (@LiddleSavages) October 28, 2025

Gente muy buena

«La verdad es que no lo he pensado. Tenemos gente muy buena, como saben… pero tengo las mejores cifras en las encuestas que he tenido»;

Dijo Trump a la prensa en el Air Force One, en la última etapa de su viaje a Asia esta semana.

Trump luego citó al vicepresidente Vance y al secretario de Estado Marco Rubio como candidatos potenciales y sugirió que los dos formarían una candidatura poderosa.

Q: Will Trump run for a third term?



TUBERVILLE: "It's very unlikely, but, don't ever close the book on President Trump."



🎥: @_cadenolson pic.twitter.com/ItDpwd3iHN — Daily Caller (@DailyCaller) October 28, 2025

“Tenemos a uno de ellos aquí mismo”, dijo el presidente, señalando a Rubio, quien se unió a él para charlar con los periodistas.

“Tenemos a JD, obviamente, el vicepresidente, que es genial. Marco es genial. No sé si alguien se presentaría contra esos dos.

Creo que si alguna vez formaran un grupo, sería imparable”.

When Trump and his allies say “there’s a plan” for a third term, we can’t ignore them.



This is serious, and it’s on all of us to speak out against such a blatant violation of the Constitution. pic.twitter.com/iuO6JdPvmB — Dana Nessel (@dananessel) October 25, 2025

Candidatura

Cuando se le pidió que aclarara si no descartaba presentarse como candidato, Trump dijo: «Tendrán que decírmelo».

“Lo único que puedo decirles es que tenemos un gran grupo de personas, algo que ellos no tienen”, dijo el presidente, refiriéndose a los demócratas.

Trump ha insinuado repetidamente su candidatura a un tercer mandato, lo que ha provocado la ira de sus críticos.

.@SpeakerJohnson on Trump running for a third term: "I think the president knows – and he and I have talked about – the constrictions of the Constitution…I don't see a way to amend the Constitution, because it takes about 10 years to do that…I don't see the path for that." pic.twitter.com/EvnliWcJbZ — CSPAN (@cspan) October 28, 2025

En una entrevista con la CNBC en agosto, Trump afirmó que «probablemente» no se presentaría.

Sin embargo, en una entrevista con NBC News en marzo, Trump afirmó que «no bromeaba» sobre la posibilidad de postularse a un tercer mandato.

Enmienda 22°

La Vigesimosegunda Enmienda impide que los presidentes se postulen para un tercer mandato.

La enmienda fue ratificada en 1951, años después de que el expresidente Franklin D. Roosevelt consiguiera un cuarto mandato sin precedentes.

Para derogar la enmienda, Trump necesitaría el apoyo de dos tercios de la Cámara de Representantes y el Senado, o una convención constitucional convocada por dos tercios de las legislaturas estatales.

Dicha medida también requeriría la aprobación de tres cuartas partes de las legislaturas estatales.