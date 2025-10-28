Apoyos entregados a 70 mil 256 familias afectadas por las lluvias

Censadas 103 mil 245 viviendas con daños por lluvias. 70 mil 256 con primer apoyo de 20 mil pesos, 2 vales de despensa y uno de enseres

Regeneración, 28 de octubre de 2025. Ya van censadas 103 mil 245 viviendas con daños por lluvias extraordinarias en 5 entidades.

Además, 70 mil 256 personas han recibido el primer apoyo de 20 mil pesos, así como dos vales de despensa y uno de enseres.

Esto, por las afectaciones a causa de las lluvias extraordinarias registradas a comienzos de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Sheinbaum

Los datos de los censos al 26 de octubre, en tanto que Infraestructura liberó 415 caminos de la Red Estatal y Caminos Alimentadores.

Mismo con lo que ya hay 220 localidades comunicadas de un total de 288 que quedaron sin acceso por las precipitaciones.

Cabe destacar que durante las Mañaneras del Pueblo encabezadas por la presidenta de México se indicó restablecido el 100 por ciento del suministro eléctrico.

Asimismo, atendidas mil 277 escuelas afectadas de mil 475, entregado 413 mil 965 despensas y aplicado 463 mil 682 vacunas.

Sheinbaum Pardo, explicó que al momento Defensa tiene reserva de enseres para entregar a la población de las cinco entidades.

Sin embargo, se esperará al Censo de Bienestar para determinar si se requieren más.

“Los enseres todavía quedan en la reserva de Defensa un número importante de enseres y vamos a esperar a completar el censo para ver si se necesitan adquirir más”, dijo.

Datos

Por otra parte, en ese contexto Bienestar informó que al 26 de octubre, se censaron 103 mil 245 viviendas en 119 municipios afectados por las lluvias intensas de los primeros días de octubre.

De las cuales, son 56 mil 93 en Veracruz, 22 mil 325 en Hidalgo, 11 mil 978 en Puebla, 9 mil 985 en San Luis Potosí y 2 mil 864 en Querétaro.

Liberación

Asimismo se destaca que Infraestructura dijo que quedan 68 localidades en las que se trabaja para restablecer el camino de acceso.

Esto es, como se indica arriba, se han liberado 415 caminos, restableciendo la comunicación en 220 localidades de un total de 288 que sufrieron afectaciones.

E incluso, puntualizó que en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya no hay localidades incomunicadas.

Además, para la apertura de carreteras trabajan 17 mil 728 elementos de Infraestructura, Defensa y Marina.

Así como de los gobiernos estatales, con mil 255 máquinas con las que se han retirado 3 millones 467 mil 486 metros cúbicos de material de derrumbes y deslaves.

Cabe destacar que 47 helicópteros continúan llevando alimentos y agua a las localidades que aún están incomunicadas.

Emergencia

Asimismo, detalló que hay 53 mil 394 personas servidoras públicas del Gobierno de México atendiendo la emergencia.

Además de reiterar el restablecimiento del 100 por ciento del suministro eléctrico.

Se han atendido mil 277 escuelas afectadas de mil 475, lo que representa un avance de 87 por ciento, se han entregado 413 mil 965 despensas y aplicado 463 mil 682 vacunas.

Desde el 16 de octubre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó el Programa Especial de Contingencia por Lluvias Intensas en 26 municipios afectados.

Esto, para monitorear y prevenir abusos en la posible alza de precios.

Así como para brindar asesoría a la población afectada, por lo que se han visitado 240 establecimientos y colocado 700 preciadores, a través de ocho brigadas de campo.