Congreso CDMX Recibe Plan de Política Criminal 2026

La Fiscalía capitalina entregó el Plan al Congreso capitalino: derechos humanos, atención a víctimas y eficiencia institucional
Regeneración, 3 de febrero de 2026.– La Fiscalía General de Justicia entregó este domingo el Plan de Política Criminal 2026 al Congreso capitalino. El documento establece las líneas estratégicas para combatir la delincuencia de manera eficaz en la ciudad.
El diputado Jesús Sesma Suárez recibió el informe en el Recinto de Donceles. Enfatizó la importancia de la transparencia en este proceso institucional:
«Este acto responde a una lógica clara de equilibrio institucional, control democrático y rendición de cuentas».
La propuesta busca transformar la investigación de delitos con un enfoque moderno y humano. El plan prioriza la legalidad y la eficiencia de las instituciones de procuración de justicia.
Además, se pretende fortalecer los procesos de atención directa a las víctimas del delito. La planeación permitirá a los legisladores conocer las prioridades actuales de la Fiscalía capitalina.
Carácter inclusivo
Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa resaltó el carácter inclusivo de la propuesta. Bravo Espinosa valoró que la construcción del plan permitió la escucha de diversos sectores sociales:
«Se abrió un proceso en el que las personas, las universidades, todos los que quisieran opinar lo hicieran».
La legisladora subrayó que este avance beneficia la convivencia en un tiempo de liderazgo femenino institucional. El plan busca que la justicia no sea una herramienta punitiva, sino un motor de paz.
Transformación estructural
El plan contempla 13 ejes de transformación estructural para renovar las fiscalías locales. El primer eje define estrategias para perseguir fenómenos criminales de alto impacto social.
Se busca elevar los estándares de trabajo de los agentes del Ministerio Público. Las autoridades aspiran a lograr sentencias de mayor calidad jurídica en los tribunales.
También se planean mejoras en tecnología, infraestructura y equipamiento para todas las áreas.
Enfoque social
Por su parte, el diputado Manuel Talayero enfatizó que la política criminal no debe ser solo reactiva. El plan articula la prevención y la persecución penal en un solo esfuerzo integral.
Se busca evitar que la justicia castigue por motivos de clase o discriminación sistémica. La consejera Eréndira CruzVillegas aplaudió el enfoque antropológico y sociológico del nuevo documento.
La Fiscalía reafirmó que busca reducir la incidencia delictiva en las 16 alcaldías. Este instrumento contribuirá a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia capitalinas.
El Congreso analizará ahora las metas establecidas para garantizar su correcta implementación.