TV Azteca a punto del embargo por no pagar intereses de deuda

The Bank of New York Mellon, representante de los acreedores de TV Azteca quiere vencer anticipadamente bono millonario. Salinas Pliego pide diálogo

Regeneración, 9 de agosto de 2022. TV Azteca corre el riesgo de ser embargada por sus acreedores en Estados Unidos, porque desde febrero de 2022 cumplió un año sin pagar intereses de su deuda.

Y es que el ultimátum contempla no solo embargar sus bienes en Estados Unidos sino en México, ahora que ya ha pasado medio año más. Sin embargo, el 8 de agosto TV Azteca informó que sus acreedores quieren vencer de manera anticipada el bono que originalmente vencía en 2024.

Al tiempo que reconoció que no había pagado intereses.

Azteca

Ante esta situación Ricardo Salina Pliego llamó a sus acreedores al diálogo para llegar a un acuerdo.

Además, el dueño de TV- Azteca, señaló que en los últimos 18 meses ha pagado más de tres mil 300 millones de pesos a esa deuda.

“La compañía ha mantenido un diálogo con los tenedores de notas 2024 a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes”, aseguró.

Cabe destacar que se habla de un monto de unos 162 millones de dólares.

Aviso

Sin embargo el aviso de cobro anticipado por no pago de intereses fue hecho por The Bank of New York Mellon, que es representante común de los acreedores.

Al tiempo que se indica que TV Azteca se comprometió a continuar trabajando con una estricta disciplina financiera para garantizar que la operación cumpla con la regulación.

Asimismo se indica que entre los varios acreedores de la televisora mexicana se cuenta Fidelity Investments Inc, y Contrarian Capital Management LLC.

Además de Cyrus Capital Partners LP, entre otros.

Quiebra

Por otra parte se indica que hay acreedores que podrían empujar a TV Azteca a un procedimiento de quiebra involuntaria en México.

Y con eso generar juicios de pago, indicó, entre otros SDP.

Al tiempo que los portales señalan que en The Wall Street Journal dijeron que la situación fue oportunista por parte de TV Azteca.

Esto es, no por problemas financieros.

Así, Alexis Panton, analista del banco de inversión Stifel, dijo que en ese momento la empresa TV Azteca tenía un perfil que no debería estar en incumplimiento.

Elektra

Finalmente, se señala que otra de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, Elektra, no ha pagado dos mil 636 millones de esos al fisco.

Y, también tiene pendientes debido a créditos fiscales, como uno por más de 18 mil millones de pesos correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta de 2013.