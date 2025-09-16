Claudia Sheinbaum encabeza su primer Grito de Independencia en el Zócalo ante 280 mil asistentes

El primer grito encabezado por una mujer presidenta dejó en los libros de historia el nombre de Claudia Sheinbaum ante miles de personas.

RegeneraciónMx, 16 de septiembre de 2025.- La Ciudad de México celebró el 215 aniversario de la Independencia con una ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por primera vez dirigió el tradicional Grito en el Zócalo capitalino.

Minutos antes de las once de la noche, la Arrolladora Banda El Limón cerró su actuación. La multitud permaneció cantando y disfrutando el ambiente festivo previo al inicio de la ceremonia oficial.

El acto cívico tuvo un sello histórico, pues Sheinbaum incorporó nuevos nombres de mujeres heroínas a la lista de vivas, reconociendo también a las figuras anónimas que lucharon por la libertad.

La presidenta lanzó un mensaje sobrio, breve y en sintonía con los tiempos actuales. Mencionó a Josefa Ortiz de Domínguez con sus apellidos de soltera, además de soberanía, migrantes y libertad.

El Zócalo vibró con entusiasmo. Entre gritos de apoyo y bromas de algunos asistentes, la ceremonia avanzó con orden, reflejando el espíritu de fiesta nacional en el corazón de la capital.

Foto: Gobierno de México

A las 11:04 de la noche, Sheinbaum ondeó la bandera mientras en los altavoces sonaba Lucha Reyes. Posteriormente, un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo capitalino.

En la plaza, algunos jóvenes alzaron banderas de Palestina junto a las mexicanas, símbolo de solidaridad internacional dentro de un ambiente mayormente pacífico y lleno de color.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que el evento reunió a 280 mil asistentes. Se reportó saldo blanco y las actividades se desarrollaron en completa tranquilidad.

Elementos de la policía capitalina y Protección Civil desplegaron operativos preventivos. Durante la jornada se brindaron 17 atenciones médicas menores, ninguna con necesidad de traslado hospitalario.

La celebración destacó por su organización, ambiente familiar y respaldo ciudadano hacia la primera presidenta del país. Con ello, Sheinbaum marcó un inicio simbólico en las conmemoraciones patrias de su gobierno.