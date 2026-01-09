Unión Europea aprueba provisionalmente el pacto con Mercosur

Ministro de Argentina confirma que el pacto se firmará el 17 de enero en Paraguay. Francia y Polonia se oponen. Bélgica se abstuvo

Regeneración, 9 de enero 2026– Este viernes 9 de enero, la mayoría de los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea dieron su aprobación provisional al acuerdo de libre comercio con Mercosur.

📺 El embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis, dijo que hoy "es un día muy alegre" para la UE y para los países del Mercosur. pic.twitter.com/exziI0hn1d — Noticias 5 (@5noticiasuy) January 9, 2026

Tratado

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su deseo de firmar el acuerdo y el gobierno argentino ha confirmado que esto sucederá el próximo 17 de enero.

No obstante, el tratado también deberá ser aprobado más adelante por el Parlamento Europeo antes de que entre en vigor.

En una votación llevada a cabo hoy, la mayoría de los representantes de la Unión Europea se mostró a favor del acuerdo de comercio libre con el bloque sudamericano.

Mercosur está compuesto por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Avance importante

Este avance significativo se ha logrado a pesar de las fuertes divisiones y la oposición de naciones como Francia y Hungría, mientras que Bélgica optó por no votar.

Poco después de la aprobación de la mayoría de la UE, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, declaró que el pacto será firmado el 17 de enero.

«Tras más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y ambicioso entre ambos bloques».

🚨🚨BOOOM 💥GRECIA 🇬🇷 🚜🔥🚜💥

¡Los agricultores griegos se unen a la lucha contra Mercosur y contra la UE!

¡Están bloqueando TODO!



CRECE y CRECE la REBELIÓN AGRÍCOLA 🔥Francia 🇫🇷Polonia 🇵🇱 Alemania 🇩🇪 Italia 🇮🇹 Reino Unido 🇬🇧y ahora Grecia 🇬🇷…

¡Esto podría significar el fin… pic.twitter.com/AfASf8paSZ — dejanira (@dejanirasilveir) January 9, 2026

Parlamento Europeo

Sin embargo, el acuerdo necesitará al final la aprobación del Parlamento Europeo para su implementación.

La Comisión Europea indica que es un componente crucial en el esfuerzo de la UE para acceder a nuevos mercados.

También busca compensar la reducción de negocio ocasionada por los aranceles estadounidenses y disminuir la dependencia de China al asegurar acceso a minerales clave.

Francia, el principal productor agrícola de la UE, lidera la oposición.

Acuerdo

Se argumenta que el pacto aumentará las importaciones de alimentos a bajo precio, como carne de res, pollo y azúcar, lo que afectará a los agricultores locales.

La UE y Mercosur tienen como meta incrementar el intercambio de productos, de manera equilibrada, con un valor de 111. 000 millones de euros para 2024.

Las exportaciones de la UE se centran en maquinaria, productos químicos y equipos de transporte.

Mientras que las exportaciones de Mercosur se enfocan en productos agrícolas, minerales, papel y pulpa.

Comisión Europea

La Comisión Europea implementó medidas que permiten detener las importaciones de productos agrícolas delicados.

También ha mejorado las regulaciones de importación, especialmente las relacionadas con residuos de pesticidas y ha creado un fondo de crisis.

Además, ha acelerado el respaldo a los agricultores y se ha comprometido a reducir los aranceles sobre fertilizantes.

Sin embargo, estas concesiones no fueron suficientes para convencer ni a Polonia ni a Francia.

Por otro lado, Italia cambió su posición de «no» en diciembre a «sí» el viernes, según un diplomático de la UE.

Este viernes, los campesinos llevan a cabo nuevas manifestaciones en toda la Unión Europea, cerrando carreteras en Francia y Bélgica, además de marchar en Polonia.