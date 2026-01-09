Liberación de presos anula segundo ataque a Venezuela: Trump

Trump anunció que la medida simboliza un camino hacia la paz y un indicio de colaboración en la transición política en Venezuela

Regeneración, 9 de enero 2026– El presidente Donald Trump comunicó que ha detenido una segunda serie de ataques planeados contra Venezuela, tras lo que definió como un «movimiento muy esencial e inteligente» del nuevo gobierno venezolano, dirigido por Delcy Rodríguez.

A un día del anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela, este viernes empezaron a verse las primeras imágenes de los reencuentros con familiares.



Trump calificó esta decisión del gobierno venezolano como un gesto “muy importante” e “inteligente”. pic.twitter.com/Vu0C6dxA7s — Telemundo (@TelemundoUY) January 9, 2026

Presos políticos

Trump destacó como principal motivo de esta decisión la liberación de un número significativo de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros.

Mencionó que esta decisión simboliza la búsqueda de la paz y una señal clara de cooperación en el proceso de cambio político en Venezuela.

A pesar de detener la ofensiva, Trump comentó que seguirá vigilando cuidadosamente la situación en el país sudamericano.

El magnate aseguró que todas las fuerzas navales de Estados Unidos seguirán en posición cerca de Venezuela por motivos de seguridad.

Inversión

En el mismo comunicado, compartió que las compañías petroleras invertirán por lo menos 100 mil millones de dólares para mejorar y modernizar la infraestructura energética venezolana.

“Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo que respecta a la reconstrucción de una forma mucho más grande…

…mejor y más moderna de su infraestructura de petróleo y gas”, indicó el mandatario.

Trump también comunicó que se reunirá en la Casa Blanca con representantes de las principales firmas de petróleo para hablar sobre el futuro energético conjunto de ambos países.

Liberaciones

Este viernes 9 de enero prosiguen las liberaciones de aquellos considerados prisioneros políticos en Venezuela.

Hasta ahora, ha sido confirmada la liberación de cinco ciudadanos de España, entre ellos una abogada de doble nacionalidad, y al menos cuatro venezolanos.

Todavía no se tiene claridad sobre el número total de personas que se esperan liberar.

Según la organización no gubernamental local Foro Penal, hasta el 5 de enero había 806 «prisioneros políticos» detenidos en las cárceles del país.

Este número incluye al menos 86 extranjeros de Estados Unidos, España y otras naciones.

Trump me confirma que planea una reunión con «varios líderes del gobierno venezolano», una cita «muy próxima» que, según dice, ya se está preparando. Al preguntarle por la información de que Delcy Rodríguez ha solicitado viajar a la Casa Blanca, responde que efectivamente prepara… pic.twitter.com/Le1G7cFvBn — David Alandete (@alandete) January 9, 2026

Cuestionamiento

No obstante, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, una relevante organización local dedicada a los derechos humanos, cuestionó el alcance de las liberaciones.

Declaró que hasta la noche del jueves 8 de enero, la liberación prometida de ciudadanos venezolanos, a quienes consideran prisioneros políticos, «no se había realizado de forma efectiva».

La organización enfatizó que hay «incertidumbre en los centros de detención, donde las familias, apostadas a la entrada…

…denuncian que no se han llevado a cabo las liberaciones de venezolanos injustamente encarcelados».