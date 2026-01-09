Cortan internet global en Irán a raíz de manifestaciones

Irán ha estado 24 horas sin acceso a internet internacional, por corte de servicios oficial tras las masivas protestas

Regeneración, 9 de enero 2026– Irán ya lleva un día completo sin conectividad a internet global, tras el corte de servicios por parte de las autoridades el jueves, mientras crecen las protestas que hace trece días iniciaron en Teherán y se extendieron por decenas de ciudades.

https://twitter.com/i/status/2009704668843135304

Monitoreo

La plataforma NetBlocks se encarga de monitorear el tráfico y la censura en la red.

Este viernes, publicó en su perfil de X que han transcurrido 24 horas desde que Irán «estableció un bloqueo completo de internet en todo el país».

Como resultado, la conectividad ha caído al 1% en comparación con lo que es habitual.

«El apagón digital actual infringe los derechos y libertades esenciales de los iraníes».

Además, «encubre la violencia del régimen», indicó la plataforma un día después de empezar el corte.

EFE verificó que, desde la tarde del jueves, ya no era posible acceder a sitios web fuera de Irán.

Las VPN (red privada virtual) que se utilizan habitualmente para acceder a aplicaciones bloqueadas en el país, como WhatsApp o Telegram, no funcionaban tampoco.

https://twitter.com/i/status/2009736251499520376

Manifestaciones

Esto ocurrió en el décimotercer día de grandes manifestaciones, que comenzaron en Teherán por las quejas de comerciantes sobre la difícil situación económica.

Las manifestaciones se extendieron rápidamente a más de cien ciudades, donde hubo una fuerte respuesta por parte de la policía.

Se han presentado quejas contra el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, en varias ciudades.

Al menos 51 manifestantes, incluyendo a nueve niños, han perdido la vida y cientos más han resultado heridos en las protestas.

Iran Human Rights

Esta información proviene de los datos más recientes publicados el jueves por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

La ONG noruega indicó que existen informaciones y videos que sugieren que el total de fallecidos podría ser aún mayor.

Sin embargo, solo han contabilizado aquellos casos que han podido confirmar directamente o que han sido corroborados por dos fuentes independientes.

En cuanto a las detenciones, el número ya supera los 2.200, según sus fuentes.

Protestas y huelgas

El jueves se presenció las protestas y huelgas más amplias hasta el momento, reportó IHRNGO.

Ciudades como Tabriz, Urmia y Ardabil se sumaron a las manifestaciones, mientras que a las 22:00 hora local se cortó el acceso a internet en todo el país.

Esto aumenta el temor de una represión más severa y de que las fuerzas de seguridad causen más muertes de manifestantes, advirtió la organización.

«La restricción del acceso a internet a nivel nacional recuerda a la sangrienta represión de las protestas de noviembre de 2019…

…cuando varios cientos de manifestantes murieron», declaró el director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam.

«Durante los últimos 13 días, la extensión del uso de la fuerza por parte del Gobierno contra los manifestantes se ha ido incrementando.

Y el riesgo de una violencia intensificada y de la matanza a gran escala de manifestantes tras la restricción del acceso a internet es muy serio», agregó.