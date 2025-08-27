IMSS reporta estado de salud de dos bebés abandonados

Bebés rescatados de la vía pública en la CDMX atendidos por IMSS Bienestar. Uno evoluciona positivamente, otra menor con pronóstico reservado

Regeneración, 27 de agosto de 2025. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar informó sobre el estado de salud de dos bebés que fueron abandonados en la vía pública en la capital y posteriormente trasladados a sus hospitales.

El primer caso es el de un lactante que ingresó al área de Urgencias del Hospital Pediátrico de Tacubaya el pasado 23 de agosto.

De acuerdo con el reporte de la institución, el menor ha mostrado una mejoría clínica significativa y sus signos vitales se mantienen estables.

Dia

Un día después de su llegada, fue trasladado al área de lactantes, donde continúa bajo vigilancia y observación médica constante.

Ante este hecho, el personal del nosocomio cumplió con el protocolo correspondiente y dio aviso inmediato al Ministerio Público.

Asimismo, y a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños y Adolescentes para que se inicie la investigación correspondiente.

IMSS

El pronóstico de la segunda recién nacida se mantiene en estado reservado

En un hecho separado, la segunda menor fue rescatada por policías de la Ciudad de México y llevada el pasado lunes al Hospital Pediátrico de Iztapalapa.

La recién nacida ingresó al servicio de urgencias presentando un cuadro grave caracterizado por dificultad respiratoria y falla orgánica múltiple.

Debido a la complejidad de su estado, la bebé fue referida de manera urgente al Hospital Pediátrico Legaria, donde puede recibir atención médica altamente especializada.

El IMSS Bienestar indicó que, por el momento, el pronóstico de la recién nacida se mantiene en estado reservado, por lo que su evolución es vigilada minuciosamente.

Procura

Al respecto, Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CDMX Rafael Bustamante, dijo que están a la espera de que los bebés sean dados de alta.

Esto, para iniciar los trámites, a fin de que se les pueda dar albergue en alguna de las instituciones que proporcionan este servicio, en tanto se ubica a sus familiares.

Además, el directivo dijo que el abandono de recién nacidos en sitios públicos tiene múltiples causas.

Y es que subrayó que en algunos casos se trata de padres que son muy jóvenes que están inmersos en la pobreza o enfrentan alguna adicción.

Redes

En tanto, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia Latinoamérica y el Caribe, consideró que ante esta situación tendría que existir una “respuesta institucional”.

Mismo que prevenga y atienda estos casos.

Señaló que tendría que desplegarse un “protocolo de alerta” para acompañar a estas mujeres, que por lo general son muy jóvenes y de entornos pobres.

Esto es con pocas o ninguna red de apoyo y de socialización que toman una “decisión extrema”.