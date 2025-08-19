Venezuela movilizará 4.5 millones de milicianos

Fuentes de EE.UU afirman que tres destructores llegarán a la costas de Venezuela como parte del despliegue contra el narco

Regeneración, 18 de agosto de 2025. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el país.

La decisión, dijo, es en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, país que incrementó la recompensa por información que lleve a su captura y lanzó una operación antinarcóticos en el Caribe.

Venezuela

Por otra parte, se indica que en las próximas 36 horas, tres destructores estadounidenses llegarán frente a las costas de Venezuela.

Lo anterior, como parte de un despliegue militar contra organizaciones de narcotráfico en América Latina.

Y es que se indica que los navíos están equipados con el sistema Aegis, una tecnología de defensa diseñada para rastrear múltiples objetivos.

Además que permite neutralizar amenazas aéreas o marítimas de forma simultánea.

Así lo confirmaron este lunes dos fuentes con conocimiento directo de la operación a la agencia de noticias Reuters.

Durante un acto televisado, Maduro informó que se activará un plan especial de seguridad con millones de milicianos que estarán “preparadas, activadas y armadas”.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”.

Además, Maduro calificó las medidas de Estados Unidos como “amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” contra Venezuela.

Por ello, y ordenó a las milicias realizar tareas especiales de resguardo en todo el territorio.

Al tiempo que el mandatario venezolano rechazó el aumento de recompensa por su captura y denunció presencia militar estadounidense en el Caribe.

Respuesta

Maduro, en su discurso, afirmó que “nuestros mares, nuestro cielo y nuestras tierras, las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros».

«Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica, ningún imperio del mundo”.

Asimismo refutó las acusaciones de Washington sobre la existencia de un cartel de drogas en su país, citando reportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para respaldar su negación.

El discurso de Maduro surge también en el contexto del reciente incremento de la recompensa por su captura, una medida que ha sido impulsada por la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi.

Navíos

El anuncio ocurre después de que el gobierno estadounidense aumentara la recompensa por Maduro, a 50 millones de dólares, tras acusarlo de delitos relacionados con narcotráfico.

Además, Washington anunció una operación militar en el Caribe para reforzar el combate contra cárteles de droga en la región.

Por otra parte, en redes se precias que se trata de los buques identificados son el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, todos destructores guiados por misiles de la Marina de Estados Unidos.

Estas embarcaciones forman parte de la clase Arleigh Burke, caracterizadas por su capacidad de defensa antiaérea, antisubmarina y de ataque contra blancos en superficie.

De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por Reuters, el despliegue se enmarca en un operativo de gran escala que involucra alrededor de 4 mil marines en la región del Caribe.

Además de los tres destructores, el plan contempla el uso de aviones de vigilancia P-8 Poseidon, varios buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque.

“El proceso será continuo durante varios meses”, explicó la fuente, que habló bajo condición de anonimato.

E incluso, el funcionario también precisó que las operaciones se realizarán en aguas internacionales y en espacio aéreo internacional.

Sin embargo, subrayó que el poderío desplegado permite no solo ejecutar tareas de inteligencia y vigilancia, sino también servir “como plataforma para ataques selectivos si se toma la decisión”.