Ecatepec: Los 300 intentan recuperar inmueble, enfrentan a policía

Enfrentamiento en Ecatepec: Encapuchados, con armas de fuego, palos y piedras agredieron a uniformados. Un detenido

Regeneración, 18 de agosto de 2025. En redes destacan un enfrenamiento de Ecatepec, entre el grupo conocido como Los 300 quienes intentaban recuperar un inmueble incautado por la policía.

Y es que se indica que una persona se encuentra detenida y una más lesionada de bala.

Dicho saldo tras un enfrentamiento entre integrantes del grupo de choque denominado “Los 300” y elementos de la Policía Municipal.

Como se indica, cuando los primeros intentaban apoderarse de un inmueble que había sido recuperado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Ecatepec

Los hechos se registraron cuando unos sujetos del citado grupo intentaban volverse apoderar de un inmueble.

Sin embargo, fueron detectados por elementos del sector 12 que realizaban un recorrido y detectaron a sujetos al interior del inmueble que tenía los sellos rotos.

Al proceder a la detención comenzaron a llegar alrededor de 80 personas, algunos con armas de fuego, palos y piedras.

Así como encapuchados quienes comenzaron a golpear a los policías para evitar que se llevaran a los detenidos.

🚨 Violencia escaló en #Ecatepec: Los 300 intentaron rescatar a un detenido con palos, piedras y balazos tras operativo con Marina y policía local.



📹: Cortesía. pic.twitter.com/AxfGdOYBTX — Capital EdoMex (@CapitalEdomex) August 19, 2025

Al sitio se desplegaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales, así como personal de Fuerza de Tarea Ecatepec de la Secretaría de Marina.

Esto, para repeler el ataque del grupo de choque, quienes trataban de rescatar al detenido.

Detenido

Y es que Diego “N” fue detenido por la violación de los sellos al ingresar a un inmueble que había sido recuperado por la Fiscalía mexiquense.

Asimismo, del cual pretendían apoderarse y el que señalaron estaban rentando cuando se trataba de un predio asegurado por despojo.

Estos hechos dejaron como resultado un masculino lesionado por arma de fuego.

Como se sabe «Los 300» es el nombre de un grupo criminal que opera principalmente en Ecatepec, Estado de México.

E incluso ee les relaciona con una variedad de delitos, entre los que se incluyen extorsión ya que exigen pagos periódicos a transportistas, comerciantes, empresarios y dueños de negocios.

Esto bajo amenazas de violencia o secuestro.

A menudo, las víctimas son obligadas a exhibir calcomanías o lonas con el símbolo del grupo para evitar ser molestadas.

#Video #Viral



Chofer de una combi atropella a dos trabajadores de #FlamaGas en #ViaMorelos a la altura de la “Y” en #Xalostoc #Ecatepec, es rescatado por el grupo denominado “Los 300”. pic.twitter.com/PmDTKId819 — Halcon (@HalconOnce) October 18, 2024

Por otra parte, se dedican al despojo de viviendas y negocios: Toman posesión de propiedades por la fuerza, llegando incluso a sacar a sus dueños y a instalarse en los inmuebles.

Robo y asalto: Se les acusa de saquear casas y negocios.

Homicidios y violencia: Están vinculados a casos de homicidio y agresión, utilizando la violencia como medio para amedrentar a sus víctimas.

Película

Supuestos "montachoques" de los "300" en Ecatepec a bordo de 3 vehículos persiguieron un Versa desde metro Muzquiz hasta Las Américas donde chocaron y golpearon a los tripulantes.



Marina, Metropolitana y Estatal los detuvieron a pesar de que pidieron refuerzos. #PandaNews pic.twitter.com/lQ7gSF6QzK — Panda del Amor. (@PandaDelAmor17) April 12, 2025

El nombre del grupo, «Los 300», se inspira en la película de los guerreros espartanos.

Utilizan calcomanías con el número 300 en vehículos de transporte público como una forma de marcar su territorio y su impunidad.

Si tienes información o has sido víctima de este o cualquier otro grupo criminal, es fundamental que denuncies ante las autoridades.

Aquí te proporciono algunos contactos para presentar quejas y denuncias en el Estado de México:

Denuncia Penal (Fiscalía General de Justicia del Estado de México):

Teléfonos: 800 702 87 70, 800 398 07 74, 800 398 07 06 (excepto Toluca), 722 226 17 14

Es hora de ponerle un alto a estos HDP de los 300 ya agarraron a su jefe a hora se necesita agarrar a los restantes @azucenacisneros @delfinagomeza @OHarfuch esto es estorcion por desgracia las autoridades d @Ecatepec a veces como los superan en número tardan a su llegada pic.twitter.com/lpSHRh8biu — Rebelqfb1 (@Rebelqfb001) March 23, 2025

Pre-denuncia en línea: http://fgjem.edomex.gob.mx/pre-denuncia-en-linea

Quejas y Denuncias (Secretaría de Seguridad del Estado de México):

Teléfonos: 722 235 22 81 Ext. 105, 800 890 1950

Correo electrónico: [email protected]