La Flotilla se acerca a Gaza entre ataques y apoyo marítimo

La Flotilla Global Sumud se prepara para peligros crecientes a medida que se acerca a Gaza, entre ataques con drones y amenazas israelíes

Regeneración, 25 de septiembre 2025– A bordo del Alma, en aguas territoriales griegas, los activistas de la Flotilla Global Sumud permanecen alerta. El ataque con drones del miércoles contra los buques, que se dirigían a Gaza para romper el asedio israelí al enclave palestino, no se cree que sea el último.

A medida que la flotilla, que actualmente viaja en aguas territoriales griegas, se acerca a Gaza, se espera un ataque israelí de mayor magnitud.

Yasemin Acar

“Lo que ocurrió fue otro crimen de guerra cometido contra civiles, contra una misión humanitaria”, dijo Yasemin Acar…

…una germano-turca de 38 años miembro del comité directivo de la Flotilla Global Sumud.

All boats have been merged with each other finally. Now All start sailing towards Gaza jointly



📸roosykema (IG) pic.twitter.com/pIh4TVxIOw — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 25, 2025

Acar tiene experiencia en la detección de drones y la evaluación de riesgos de seguridad.

Tuvo experiencia previa intentando llegar a Gaza en la flotilla Madleen de junio , interceptada por Israel.

La tripulación, incluida Acar, fue detenida y posteriormente deportada por Israel.

Doctora Nagham Abu Hamila (@pal.humanity), informando para la Flotilla Global Sumud desde la Ciudad de Gaza.



“A la gente de la tierra, siguen diciendo que hay zonas seguras en Gaza… pero no existe tal cosa. Norte, sur, todos los lugares están siendo bombardeados. pic.twitter.com/ndDIEm3SDt — Global Movement to Gaza México (@GMTGMexico) September 25, 2025

Ataque con drones

La flotilla ya se encontraba en alerta máxima antes del ataque del miércoles.

Israel había lanzado reiteradas amenazas, y los buques de la flotilla habían sido atacados en el puerto de Túnez a principios de septiembre.

Eso significó que cuando Acar vio los reflejos de tres objetos no identificados en el cielo naranja del atardecer del martes.

Inmediatamente les dijo a los voluntarios a bordo de la flotilla que estuvieran “extra atentos” una vez que oscureciera.

Avistamiento

Se avistaron drones aproximándose al Alma, uno de los buques de la flotilla, alrededor de las 20:00 (17:00 GMT) del martes.

Desde entonces, los activistas de guardia informaron de un aumento en el número de drones sobrevolando el barco.

Italian Navy Ship is with the global sumud flotilla fleet pic.twitter.com/JJs81WpHpx — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 25, 2025

A las 23.00 horas (20.00 GMT) se reportaron problemas con las comunicaciones por radio e internet, lo que marcó el preludio del ataque.

Se decidió despertar a todos los voluntarios, ponerles los chalecos salvavidas y reunirse en el punto de encuentro designado en el barco para recibir más instrucciones.

Protocolo

A lo lejos, las luces de los veleros de la flotilla se balanceaban de un lado a otro, visibles desde el Alma.

Los voluntarios vieron y oyeron destellos de luz y el sonido de explosiones sobre los veleros.

Se produjeron más explosiones y comunicaciones interrumpidas informaron del posible uso de productos químicos.

Italy and Spain are deploying the navy to protect the Gaza aid flotilla. Spanish PM Pedro Sanchez @sanchezcastejon tells me it’s “to protect them and… to rescue them, just in case the Israeli forces attack the flotilla… Let’s hope that doesn’t happen to these people.” pic.twitter.com/tmzrzCLZyP — Christiane Amanpour (@amanpour) September 25, 2025

Mientras, los drones seguían volando a baja altitud y atacaban los veleros.

Trece explosiones

En total se reportaron trece explosiones durante la noche, según un comunicado de prensa de la Flotilla Global Sumud.

Israel amenazó de nuevo a la flotilla el jueves.

Greta Thunberg: Attacks & smear campaigns won’t stop us. This mission is about Gaza—2M people trapped under siege, starved & bombed daily. We call on governments to ensure safe passage & on people everywhere to raise their voices pic.twitter.com/bdj9Uc84MX — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 25, 2025

«Israel no permitirá que ningún buque entre en la zona de combate activo», declaró Eden Bar Tal, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

“Israel will not allow any vessel to enter the active combat zone and will not allow the breach of a lawful naval blockade,” says Eden Bar Tal, the Director General of Israel’s foreign ministry, in a press briefing on the Gaza-bound Global Sumud Flotilla. pic.twitter.com/rYxrHJqE2K — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 25, 2025

Añadió que la flotilla era provocadora y «servía a Hamás», acusación que los activistas de la flotilla rechazan.

Impulso

Sin embargo, la flotilla ha recibido un bienvenido impulso: España e Italia han enviado buques de guerra para protegerla a medida que se acerca a Gaza.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dijo el jueves que España había aceptado una solicitud de Bélgica…

…para ayudar a los ciudadanos a bordo de la flotilla y estaba manteniendo conversaciones con Irlanda sobre el mismo tema.

Esta medida sin precedentes se suma al apoyo que el movimiento pro palestino está recibiendo en Europa:

Protestas

Hubo protestas masivas y bloqueos de puertos; fueron celebrados en Italia durante el fin de semana.

La flotilla se encuentra ahora a sólo unos días de Gaza, un empujón final que supone una montaña rusa de emociones para los voluntarios a bordo.

Muchos de ellos han estado lejos de sus familias, hogares y trabajos durante más de un mes.

El telón de fondo del genocidio israelí contra el pueblo palestino –más de 65.000 muertos, miles aún bajo los escombros…

…y cientos muriendo de hambre– sigue siempre presente mientras continúa el ataque israelí a la ciudad de Gaza.

Voluntarios

Pero la alegría de ver a otros voluntarios en el horizonte y navegar juntos nuevamente ha reavivado parte de la energía perdida por el largo y difícil viaje.

Y mientras otros barcos de la flotilla se acercan al Alma, es una oportunidad para cantar.

Se trata de una nueva canción que los voluntarios han escrito en español: “Gaza, estamos llegando”.